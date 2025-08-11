Hernán Medford lo necesitaba, pero Jafet Soto lo borró de Herediano y ahora tiene nuevo equipo en Costa Rica.

Todavía queda algo de emoción en los estertores del mercado de fichajes. En las últimas horas, Club Sport Herediano se vio revolucionado por la contratación del experimentando técnico Hernán Medford para ocupar el lugar que dejó vacante Jafet Soto tras la súbita destitución de su ex asistente, Pablo Salazar, al cabo de cinco partidos.

La poca paciencia que desde Fuerza Herediana le tienen a los entrenadores no lo asusta a Medford, quien cargará con la presión de ganar el tricampeonato —ya había participado en la conquista de las estrellas número 25, 26 y 27 desde el banquillo— en el presente Torneo Apertura 2025.

Sin embargo, sí es cierto que llega a un equipo plagado de lesiones. En esa lista figuran sus dos porteros principales, Danny Carvajal y Aarón Cruz, motivo por el cual los bicampeones de Costa Rica repescaron a Anthony Walker, de gran actuación en el reciente triunfo 1-0 sobre Liga Deportiva Alajuelense.

Herediano descartó al refuerzo que ahora necesita Hernán Medford

A principio de año, Jafet Soto llamó personalmente a Carvajal y lo convenció de unirse a las filas de Herediano. En ese momento, sus dos arqueros, Walker y Steven Orias, cumplían suspensiones de dos y seis partidos, respectivamente, por los incidentes ocurridos en la vuelta de la Gran Final del Apertura 2024.

Orias se terminó yendo a préstamo a Uruguay de Coronado de la Liga de Ascenso para sumar minutos durante ese semestre. Pero semanas atrás, sorprendió al rescindir contrato con el Team: se convirtió en agente libre y, según confirmó el periodista Kevin Jiménez, será nuevo futbolista de Fútbol Consultants Desamparados.

El portero de 21 años, que irrumpió en 2023 en el primer equipo bajo las órdenes de su ídolo, Soto —su segundo nombre es Jafet en homenaje al actual presidente—, y luego encantó a Jeaustin Campos con su carácter, ahora peleará por el ascenso a la máxima categoría con el equipo que viene de quedarse a las puertas, tras sucumbir ante Guadalupe.

Ante este escenario, Hernán Medford solo podrá echar mano durante las próximas semanas a Walker o Emmanuel Garita, otra joven promesa de la cantera florense: tiene 19 años, mide 1,87 metros y fue elegido Mejor Portero Sub-21 de la Unafut en el Apertura 2024.