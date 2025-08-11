“Yo soy directo”: Hernán Medford aterriza en Herediano y no duda en señalar el costado más polémico de Jafet Soto

Este lunes, Hernán Medford aterrizó en Costa Rica para firmar su contrato como nuevo entrenador del Club Sport Herediano. “El Pelícano” llega después de su paso por el Marquense de Guatemala para hacerse cargo de la dirección técnica de un equipo que conoce a la perfección y que inició el Torneo Apertura 2025 con paso tembloroso bajo la conducción de Pablo Salazar.

La dirigencia florense no le tuvo paciencia al ahora ex DT, y decidió relevarlo para que Jafet Soto tomara el mando de forma interina, logrando una victoria clave ante Liga Deportiva Alajuelense antes de ceder el banquillo a Medford.

Medford no le tiene miedo a Jafet Soto

A su llegada al país, el histórico ex futbolista no dudó en opinar sobre el costado más polémico de Jafet Soto: el nivel de injerencia que el presidente mantiene sobre el equipo, al cual no solo arma, sino que también supervisa muy de cerca. Los jugadores saben que, en cualquier momento de la temporada, el mandamás del Team puede aparecer en el banquillo para tomar las riendas; sin ir más lejos, es lo que sucedió en los últimos dos campeonatos.

Si hay alguien que conoce bien a Jafet, ese es Medford, quien como técnico florense ha levantado tres campeonatos nacionales bajo su presidencia. Para el DT, esos logros se explican por la sintonía de trabajo entre ambos: “Tuvimos un buen equipo de trabajo, incluyéndolo a él (Jafet), entonces él siempre va a ser importante en las decisiones“.

“Yo no sé por qué aquí a veces se asustan por eso, es un equipo de trabajo, y cuando yo logré cosas en Heredia él me ayudó, así como en los campeonatos que él logró ahí estuvimos ayudando también… simplemente es un equipo de trabajo, eso es lo que tiene que entender la gente”, sostuvo el entrenador de 57 años.

“Imagínese que tengo más de 20 años de conocer a ese cabrón, desde que jugábamos juntos en la Selección y en México. Yo lo conozco… Jafet se maneja hablando de tú a tú, él es directo y yo soy directo. Por eso nos llevamos bien y arreglamos rápido”, completó Hernán Medford.

Los números del nuevo DT de Herediano

Esta será la cuarta etapa de Medford al frente de Herediano. Hasta ahora, el Pelícano ha dirigido un total de 150 partidos, de los cuales ganó 82, empató 41 y perdió 27, cosechando 287 puntos y un promedio de 1,91 por encuentro. Sus equipos anotaron 258 goles y recibieron 139.

En sus anteriores ciclos, el técnico consiguió levantar cuatro trofeos. Ahora, con un equipo que viene de una victoria revitalizante ante su clásico rival, Medford buscará repetir la fórmula que tantas alegrías le dio a la afición rojiamarilla, trabajando codo a codo con un Jafet Soto.