Grave sanción: Hernán Medford recibe su primer problema tras reemplazar a Jafet Soto en Herediano.

En Club Sport Herediano se vivieron días llenos de emociones fuertes. Luego de la histórica derrota ante Diriangén de Nicaragua, la cúpula de Fuerza Herediana decidió ponerle fin al novel ciclo de Pablo Salazar y apostar al interinato de Jafet Soto para el partido contra Liga Deportiva Alajuelense por la tercera jornada del Torneo Apertura 2025.

A pesar de no llegar como los favoritos, los bicampeones nacionales terminaron rescatando un sufrido triunfo 1-0 gracias al gol de penal de Marcel Hernández, quien puso a echar fuego con su provocador festejo a los aficionados liguistas que asistieron al Estadio Alejandro Morera Soto.

En paralelo, se cerró la contratación de Hernán Medford como su nuevo entrenador. Aunque todo terminó por oficializarse este lunes, con la llegada del “Pelícano” a suelo costarricense luego de ejecutar la cláusula que le permitió ponerle fin a su etapa en Marquense de Guatemala.

¿Cuál es el problema que recibiría Hernán Medford?

Según trascendió en las últimas horas, desde la Fedefútbol (Federación Costarricense de Fútbol) podrían aplicarle un duro castigo a Marcel Hernández por su celebración, la cual fue reportada por Alexander Vargas, el comisario de la Unafut presente en el clásico.

“Durante la celebración de la anotación del Herediano, al minuto 42, Marcel Hernández Campanioni realiza varios gestos de incitación hacia los aficionados del equipo casa“, apuntó Vargas en su informe.

Este gesto podría salirle caro al goleador cubano, ya que, de acuerdo al Artículo 46 de “Incitación a la Hostilidad o la Violencia” del reglamento, se expondría a una sanción de seis partidos y dos millones de colones. Por lo tanto, corre riesgo de perderse, como mínimo, el debut de Hernán Medford, que será este sábado 16 de agosto contra Pérez Zeledón.

Además de Hernández, quien lleva cuatro goles en siete partidos, también podría caberle un castigo al presidente de los florenses: “Al finalizar el encuentro, el técnico Jafet Soto Molina realiza varios gestos incitando al público”, detalló Vargas. Resta ver cómo se empalma este reporte con el informe arbitral.