Todos los detalles de la revancha que jugarán Herediano y Cartaginés en el Carlos Alvarado por las semifinales del Clausura 2026.

Este sábado 9 de mayo se disputará la semifinal de vuelta entre el Club Sport Herediano y el Club Sport Cartaginés. El Team recibirá a los de Cartago con la ventaja en el marcador. Ganó la ida por 1-0 y ahora tiene la posibilidad de definir la serie en el Carlos Alvarado.

En la ida, Elías Aguilar fue quien marcó el único gol que le dio la victoria a los de José Giacone. Cartaginés no pudo sacar provecho de la localía en el Fello Meza y tendrá que dar el gran golpe fuera de su casa contra el líder del Clausura 2026.

¿A qué hora es el partido de vuelta entre Herediano y Cartaginés?

La revancha por las semifinales del Clausura 2026 se disputará este sábado 9 de mayo desde las 8:00 pm en el Estadio Carlos Alvarado.

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¿Cómo ver la semifinal de vuelta del Clausura 2026 entre Herediano y Cartaginés?

El juego se podrá sintonizar a través de la pantalla de FUTV. También estará disponible para ver el partido de manera ONLINE por la aplicación de TDMaX.

¿Cómo llega Herediano?

El conjunto florense está en su mejor momento, especialmente después del triunfo en la ida. El equipo rojiamarillo clasificará a la final con dos de los tres resultados posibles. Con el empate o la victoria, Herediano estará en la final de Segunda Fase. Si cae por la mínima diferencia, el partido se definirá en el tiempo extra. Si pierde por dos o más goles, Cartaginés será el finalista.

¿Cómo llega Cartaginés?

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El equipo de Amarini Villatoro tiene la obligación de ganar como sea para no quedar eliminado al menos en los 90′. Fueron superados por Herediano en los dos últimos cruces, por lo que no llegan en condiciones de favoritos ni mucho menos. El cuadro brumoso deberá dar la sorpresa para seguir con el sueño vigente.

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