Pésima noticia para Saprissa: el Tribunal confirma la suspensión de Gerald Taylor por sus gestos contra Elías Aguilar

Tras ser expulsado en la final de ida contra Herediano, el tribunal resolvió la cantidad de partidos que se perderá Gerald Taylor con Saprissa.

La final del Clausura 2026 sumó un nuevo capítulo que golpea directamente a Deportivo Saprissa. Lo que ya había sido un problema en la ida ahora se transformó en una sanción oficial: Gerald Taylor no estará en los partidos más importantes de la serie.

El defensor había sido expulsado tras un gesto obsceno contra Elías Aguilar en pleno partido ante Club Sport Herediano. En ese momento, la acción puso en riesgo la ventaja de los morados, que terminaron resistiendo el 2-1 con un hombre menos.

Sin embargo, lo que en cancha fue un susto, ahora se convirtió en un golpe concreto. El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol confirmó este viernes la sanción contra el lateral.

¿Cuál es la sanción que sufrió Gerald Taylor?

El castigo es claro: dos partidos de suspensión y una multa de ₡250.000, de acuerdo con el artículo 37, inciso 2, al tratarse de la primera vez en la temporada que incurre en un gesto obsceno hacia otro jugador.

Gerald Taylor fue sancionado con dos partidos. (Captura FUTV)

La consecuencia inmediata es dura. Taylor se pierde el partido de vuelta de la final, que se disputará en el Estadio Carlos Alvarado, donde Saprissa buscará cerrar la serie.

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Pero el impacto no termina ahí. En caso de que los morados avancen y haya Gran Final, el defensor tampoco podrá estar en el partido de ida, lo que complica todavía más el panorama para el cuerpo técnico.

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En Tibás, la noticia cayó como un balde de agua fría. Más allá del resultado positivo en la ida, perder a un jugador en una zona sensible como la defensa obliga a replantear completamente el esquema en un momento donde no hay margen de error.

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Saprissa había celebrado la no suspensión a Jorkaeff Azofeifa, pero ahora sufre la ausencia de otra pieza clave. Además, el propio cuerpo técnico y la dirigencia habían adelantado que tomarían medidas internas, y ahora el castigo oficial refuerza la necesidad de corregir este tipo de comportamientos.

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Del lado de Herediano, el escenario se mira con otros ojos. La ausencia de Taylor representa una oportunidad para explotar una zona debilitada y presionar desde el inicio en busca de revertir la serie.

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