Tras la eliminación de las Leonas a manos de Dimas Escazú, el preparador físico Alejandro González Madrigal anunció su salida de Alajuelense.

El lunes, el histórico reinado de Liga Deportiva Alajuelense en el fútbol femenino de Costa Rica llegó a su fin. Las nonacampeonas nacionales cayeron por la mínima diferencia ante Dimas Escazú, quedando eliminadas del Final Four y cediendo la oportunidad de disputar el título, el cual ahora se definirá entre las escazuceñas y el Deportivo Saprissa.

Tras esta dolorosa eliminación de las Leonas, el cuerpo técnico liderado por Wilmer López ya tiene su primer cambio confirmado de cara a la siguiente temporada: el preparador físico Alejandro González Madrigal ha decidido dar un paso al costado.

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“Hoy cierro una etapa muy especial”

González, quien llegó a la institución rojinegra a principios de 2025, cierra este ciclo tras celebrar dos títulos y consolidar un gran trabajo en la parte atlética del plantel.

El profesional se despidió de Alajuela a través de un emotivo descargo en su cuenta de Instagram: “Hoy cierro una etapa muy especial en mi carrera profesional y en mi vida personal. Siempre quise llegar aquí, trabajé para que se diera y fue mejor de lo que pensé”, comenzó escribiendo.

Las Leonas pierden a su preparador físico (Instagram).

“Después de un año y medio como preparador físico del equipo femenino de Liga Deportiva Alajuelense, llega el momento de decir hasta luego a una institución que me brindó la oportunidad de crecer, aprender y vivir experiencias inolvidables. Tomar la decisión no fue fácil, pero hay retos que tomar y lo que no se mueve, muchas veces se estanca“, añadió González, dando a entender que su salida responde a la búsqueda de nuevos objetivos profesionales.

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González se despidió del club con un extenso mensaje en sus redes sociales (Instagram).

En su mensaje, también repasó las glorias alcanzadas con las Leonas: “Solo tengo gratitud y orgullo por todo lo que se logró alcanzar este tiempo: un Campeonato Nacional y un título de UNCAF, conquistas que son el reflejo del esfuerzo, la disciplina y el compromiso de un grupo que no se cansa de ganar. Quiero agradecer a cada una de las jugadoras, por su entrega y confianza. Ha sido un privilegio acompañarlas en su desarrollo y ser parte de la historia que ya venían construyendo con tantos títulos y récords, nadie les quitará eso nunca“.

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Agradecimiento especial al “Pato”

González no se olvidó de sus compañeros del cuerpo técnico y dedicó palabras muy especiales para Wilmer “Pato” López, el arquitecto de la hegemonía manuda en el fútbol femenino.

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“A todo el cuerpo técnico, gracias por el trabajo en equipo, la dedicación y la lealtad que tuvimos. Gracias Profe Wilmer López por abrirme espacio en su equipo de trabajo, trabajar con el ídolo de mi abuelo fue lo mejor como liguista. Liga Deportiva Alajuelense ocupará siempre un lugar muy especial, más en alguien manudo de corazón. Me llevo grandes aprendizajes, amistades leales y recuerdos para siempre“, manifestó.

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Wilmer López es una leyenda viva dentro de la institución eriza (Instagram).

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Para cerrar su mensaje, el preparador físico recordó la memoria de su padre, ligando sus logros en el CAR con su legado familiar: “A papá, espero que este tiempo estuviese orgulloso, sé que cada gol y los títulos los celebró como esa última foto, con mucha pasión. Gracias, Alajuelense. ¡Hasta pronto!”.

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En síntesis