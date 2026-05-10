Herediano vs. Saprissa: cuándo se juegan las finales del Clausura 2026 de la Liga Promérica

Tras la clasificación de Saprissa y Herediano a las finales, ya están confirmadas las fechas definidas.

Herediano ya conoce a su rival para la final de la segunda fase del Torneo Clausura 2026 de la Liga Promérica. El equipo florense, que dejó en el camino a Cartaginés en semifinales, definirá el título de los playoffs ante Saprissa, que consiguió el otro boleto tras superar a Liberia en la serie decisiva.

La Unafut ya había confirmado los días y horarios de los dos partidos de esta final. La serie comenzará entre semana en casa de los morados y se cerrará en Santa Bárbara, donde Herediano intentará aprovechar su condición de local para acercarse al título nacional.

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Días y horarios de las finales de los playoffs del Clausura 2026

La final de la segunda fase del Clausura 2026 se jugará de la siguiente manera:

Partido de ida: miércoles 13 de mayo, a las 8:00 pm en el estadio Ricardo Saprissa

miércoles 13 de mayo, a las Partido de vuelta: sábado 16 de mayo, a las 8:00 pm, en el estadio Carlos Alvarado, casa de Herediano.

Cómo llegaron Herediano y Saprissa a la final

El equipo de José Giacone fue el primer clasificado a la final de la segunda fase, luego de superar a Cartaginés en una serie cerrada de semifinales.

Ida: Cartaginés 0-1 Herediano.

Cartaginés 0-1 Herediano. Vuelta: Herediano 0-0 Cartaginés.

Por su parte, el conjunto de Hernán Medford selló su boleto ante Liberia en la otra semifinal. La serie había comenzado con empate 1-1 en el estadio Edgardo Baltodano y se resolvió en el partido de vuelta disputado en el estadio Ricardo Saprissa.

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Ida: Liberia 1-1 Saprissa.

Liberia 1-1 Saprissa. Vuelta: Saprissa 2-0 Liberia.

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La ventaja de Herediano: cuándo se jugaría la Gran Final

Herediano tiene una ventaja en la definición del Clausura 2026: al haber sido el mejor equipo de la fase regular, ya tiene asegurado su lugar en una hipotética Gran Final.

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Eso significa que si el Team gana esta final de segunda fase ante Saprissa, se proclamará campeón del Clausura 2026 de manera directa. En cambio, si el ganador de los playoffs es el Monstruo, entonces será necesaria una Gran Final para definir al campeón nacional.

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En caso de que se dispute la Gran Final, la Unafut deberá oficializar los días y horarios, pero es casi un hecho que la ida se jugará el miércoles 20 de mayo y la vuelta el domingo 24.