En la previa del Clásico Nacional de este sábado entre Alajuelense y Saprissa, Rolando Fonseca habló sobre varios protagonistas del encuentro decisivo que se disputará en La Cueva.

Fonseca es una palabra más que autorizada para dialogar acerca del clásico del fútbol nacional. Jugó en ambos equipos y sabe cómo se vive desde los dos lados. Además, es el máximo goleador histórico de los clásicos con 19 goles contando su participación con las dos camisetas.

ver también Unafut lo hace oficial: Alajuelense recibe la sentencia que puede costarle el clásico contra Saprissa

En una entrevista con el periodista José Pablo Alfaro, el ex delantero hizo alusión a Washington Ortega, quien todavía no conoce lo que es perder un clásico. Llegó en 2025, año en el que Saprissa no pudo derrotar a la Liga. Fueron cuatro victorias y cuatro empates.

“Si estuviese yo ya lo hubiese vacunado, esa estadística es lo motivante de los clásicos. Es un aliciente para el jugador. El manejo que tiene Washington es bueno, pero también es un reto para el delantero“, comentó Fonseca sobre el uruguayo.

Si bien le dio elogios al trabajo de Ortega, Rolando Fonseca explica que la gran racha del portero en los clásicos puede ser un motivo especial para que los jugadores de Saprissa la puedan romper de una vez por todas.

Los números de Washington Ortega contra Saprissa

Este sábado, Ortega tendrá su noveno clásico como jugador de Alajuelense desde su llegada. En 2025, a pesar de no sufrir derrotas, recibió ocho goles en cinco partidos. En los tres restantes que jugó, mantuvo la valla invicta.

Publicidad