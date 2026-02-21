Saprissa vs. Alajuelense: alineaciones para el Clásico Nacional del Clausura 2026

A pocas horas del Clásico Nacional en Tibás, Hernán Medford y Óscar “Machillo” Ramírez ya tienen bastante claro el plan, aunque ambos llegan con condicionantes.

En Deportivo Saprissa, el DT morado perfila un once definido, pero con dos ausencias pesadas; mientras que en Liga Deportiva Alajuelense, la gran noticia pasa por Anthony “Pikachu” Hernández, que está muy cerca de volver a sumar minutos, en un ataque que además perdió a un nombre por lesión.

Alineación de Saprissa vs. Alajuelense

Con la racha positiva de cuatro triunfos al hilo, el “Pelícano” Medford alista un equipo con base en lo que viene sosteniendo, con Abraham Madriz en la portería, una zaga con experiencia, Mariano Torres como faro en la mitad y un tridente picante en ofensiva.

Posible XI de Saprissa:

Abraham Madriz; Gerald Taylor, Pablo Arboine, Kendall Waston, Jorkaeff Azofeifa; Mariano Torres, Sebastián Acuña, Guzmán; Bancy Hernández, Tomás Rodríguez, Luis Paradela.

Las bajas moradas

Saprissa llega sin Óscar Duarte (en recuperación por rotura de ligamentos) ni Fidel Escobar, que no alcanzó a recuperarse para entrar en convocatoria.

Mariano Torres, capitán y emblema de Saprissa.

Alineación de Alajuelense vs. Saprissa

Del lado manudo, el foco está puesto en Anthony Hernández: “Machillo” explicó que entrenó y que es altamente probable que sume minutos, sujeto a la última sesión para verificar que no se resienta.

A la vez, Alajuelense tiene una baja confirmada: Jeison Lucumí quedó afuera por una dolencia muscular de segundo grado en el cuádriceps.

Lucumí no estará en Alajuelense.

Con ese panorama, y tomando como referencia el bloque de nombres que la Liga viene utilizando en partidos grandes, una posible formación (con el ajuste lógico por la ausencia de Lucumí) quedaría así:

Posible XI de Alajuelense:

Washington Ortega; Aaron Salazar, Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Ronald Matarrita; Alejandro Bran, Celso Borges; Kenyel Michel, Ángel Zaldívar, Keneth Vargas; Ronaldo Cisneros.

Cuándo juegan y dónde ver Saprissa vs. Alajuelense

Partido: Deportivo Saprissa vs. Liga Deportiva Alajuelense

Torneo: Clausura 2026, Jornada 8

Fecha: Sábado 21 de febrero de 2026

Hora: 8:00 p. m. (Costa Rica)

Estadio: Ricardo Saprissa Aymá (Tibás)

TV: FUTV

