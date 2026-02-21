La jornada 8 del Clausura 2026 tendrá al primer Clásico Nacional del año. El Deportivo Saprissa será local ante la Liga Deportiva Alajuelense en un partido que se pondrá mucho en juego a pesar de lo que falta para finalizar la etapa regular.

La Liga sabe que necesita ganar para cortar la racha de tres derrotas y un empate en los últimos cuatro enfrentamientos. No obstante, viene de una seguidilla positiva frente a Saprissa: de los ocho clásicos que se jugaron en 2025 ganó cuatro y empató cuatro. Hasta el momento sigue invicto.

En la previa del Clásico Nacional, la Unafut dio a conocer uno de los datos que más orgullo le da a la afición saprissista y que sucede lo contrario con los aficionados manudos.

ver también “Fue un gran error”: desde Saprissa dicen lo que nadie se anima sobre Joel Campbell y su elección por Alajuelense

Saprissa lleva una clara superioridad en el historial contra Alajuelense

La Unión de Clubes reveló el historial completo desde que Saprissa y Alajuelense se enfrentaron por primera vez. La historia le da la derecha al equipo morado. En total, jugaron 364 partidos: 140 ganó la S, mientras que en 111 triunfó el León. En los 113 restantes igualaron.

Saprissa tiene un dominio absoluto en los duelos contra Alajuelense. De todas maneras, esta superioridad muchas veces no tiene poder con lo que sucede dentro del terreno de juego, como lo refleja la racha de ocho partidos que la S lleva sin ganarle al León.

Rolando Fonseca, el máximo goleador de los clásicos nacionales

Además, la Unafut detalló que Rolando Fonseca es el máximo goleador en la historia de los clásicos nacionales. El delantero, que pasó por ambos equipos, marcó 19 goles.

Publicidad