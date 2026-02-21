Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Liga Promérica

Unafut lo hace oficial: Alajuelense recibe la sentencia que puede costarle el clásico contra Saprissa

Alajuelense visitará La Cueva para disputar la jornada 8 del campeonato nacional contra Saprissa.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
Alajuelense recibe la sentencia que puede costarle el clásico
© Prensa LDAAlajuelense recibe la sentencia que puede costarle el clásico

La jornada 8 del Clausura 2026 tendrá al primer Clásico Nacional del año. El Deportivo Saprissa será local ante la Liga Deportiva Alajuelense en un partido que se pondrá mucho en juego a pesar de lo que falta para finalizar la etapa regular.

La Liga sabe que necesita ganar para cortar la racha de tres derrotas y un empate en los últimos cuatro enfrentamientos. No obstante, viene de una seguidilla positiva frente a Saprissa: de los ocho clásicos que se jugaron en 2025 ganó cuatro y empató cuatro. Hasta el momento sigue invicto.

En la previa del Clásico Nacional, la Unafut dio a conocer uno de los datos que más orgullo le da a la afición saprissista y que sucede lo contrario con los aficionados manudos.

“Fue un gran error”: desde Saprissa dicen lo que nadie se anima sobre Joel Campbell y su elección por Alajuelense

ver también

“Fue un gran error”: desde Saprissa dicen lo que nadie se anima sobre Joel Campbell y su elección por Alajuelense

Saprissa lleva una clara superioridad en el historial contra Alajuelense

La Unión de Clubes reveló el historial completo desde que Saprissa y Alajuelense se enfrentaron por primera vez. La historia le da la derecha al equipo morado. En total, jugaron 364 partidos: 140 ganó la S, mientras que en 111 triunfó el León. En los 113 restantes igualaron.

Saprissa tiene un dominio absoluto en los duelos contra Alajuelense. De todas maneras, esta superioridad muchas veces no tiene poder con lo que sucede dentro del terreno de juego, como lo refleja la racha de ocho partidos que la S lleva sin ganarle al León.

Rolando Fonseca, el máximo goleador de los clásicos nacionales

Además, la Unafut detalló que Rolando Fonseca es el máximo goleador en la historia de los clásicos nacionales. El delantero, que pasó por ambos equipos, marcó 19 goles.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
FIFA pone contra las cuerdas a Saprissa por una decisión de Unafut
Deportivo Saprissa

FIFA pone contra las cuerdas a Saprissa por una decisión de Unafut

Medford alza la voz en Saprissa y le manda un fuerte aviso a Unafut
Deportivo Saprissa

Medford alza la voz en Saprissa y le manda un fuerte aviso a Unafut

Cartaginés hace un fuerte tras la derrota contra Herediano
Costa Rica

Cartaginés hace un fuerte tras la derrota contra Herediano

Saprissa celebra la noticia que complica al Machillo Ramírez
Deportivo Saprissa

Saprissa celebra la noticia que complica al Machillo Ramírez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo