Alajuelense y Saprissa siguen sin ganar y reman de atrás: así está la tabla de posiciones del Clausura 2026

Liga Deportiva Alajuelense profundizó este domingo su mal arranque en el Torneo Clausura 2026 y empató 1-1 en su visita a Municipal Pérez Zeledón por la jornada 2, resultado que lo deja con apenas un punto en dos partidos.

El golpe se agrega al tropiezo de Deportivo Saprissa, que el sábado había caído 2-0 ante Herediano. Así, los dos gigantes de Costa Rica comparten un dato llamativo: ninguno pudo ganar en las primeras fechas del campeonato nacional.

En el caso rojinegro, había comenzado empatando 2-2 frente a Municipal Liberia. Para los morados, el estreno fue un 2-2 ante Puntarenas, antes de la derrota en el clásico del buen fútbol ante los florenses.

Resultados de la jornada 2 del Clausura 2026

Puntarenas 0-2 Cartaginés

Cartaginés Herediano 2-0 Saprissa

Saprissa Pérez Zeledón 1-1 Alajuelense

Alajuelense Guadalupe vs. Liberia — domingo 18 de enero — 6:00 p.m.

— domingo 18 de enero — 6:00 p.m. San Carlos vs. Sporting — domingo 18 de enero — 7:00 p.m.

Tabla de posiciones de la Liga Promérica de Costa Rica 2026

Así se jugará la tercera fecha del Clausura 2026

Herediano vs. Guadalupe (20/01)

San Carlos vs. Puntarenas (21/01)

Cartaginés vs. Alajuelense (21/01)

Liberia vs. Pérez Zeledón (22/01)

Sporting FC vs. Saprissa (22/01)

