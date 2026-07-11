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Herediano vs. Alajuelense EN VIVO: a qué hora juegan y dónde ver el partido de la Supercopa de Costa Rica

Este domingo, en el Fello Meza, se pone en juego el primer título del segundo semestre del 2026 en Costa Rica.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Herediano y Alajuelense definen la Supercopa.
© UnafutHerediano y Alajuelense definen la Supercopa.

El fútbol costarricense levanta el telón de su nueva temporada oficial este fin de semana con un duelo de alto voltaje. La Supercopa de Costa Rica 2026 pondrá cara a cara a los dos últimos monarcas del torneo local: Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.

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Ambos equipos buscarán iniciar el semestre con una vuelta olímpica que les dé impulso de cara al inicio del Torneo Apertura 2026, la próxima Recopa y su inminente participación en la Copa Centroamericana.

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Dónde y a qué hora juegan Herediano vs. Alajuelense la Supercopa de Costa Rica

El primer título de la temporada se definirá a partido único. A continuación, todos los detalles para no perderse ninguna acción:

  • Fecha: domingo 12 de julio de 2026.
  • Hora: 5:00 pm de Costa Rica
  • Estadio: “Fello” Meza (Cartago).

Cómo ver EN VIVO la Supercopa de Costa Rica

El encuentro se podrá disfrutar totalmente en vivo a través de la señal de FUTV por TV y streaming.

¿Cómo llega Alajuelense a la Supercopa?

Liga Deportiva Alajuelense se ganó su boleto a este compromiso luego de conquistar el Torneo Apertura 2025 de la mano del Machillo Ramírez. Los rojinegros encaran este inicio de temporada con sed de revancha tras el duro golpe que significó quedar fuera de los playoffs en el último campeonato. 

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De la mano de su nuevo director técnico, el español Ismael Rescalvo, los manudos buscarán su segundo título histórico de Supercopa para inyectar confianza en un plantel renovado.

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¿Cómo llega Herediano?

Por su parte, el Herediano llega con el envión anímico por las nubes. El “Team” florense es el flamante campeón del Torneo Clausura 2026 tras derrotar al Saprissa 2-0 en la gran final, confirmando un excelente momento deportivo y la solidez de su proyecto. Históricamente fuertes en esta competición, buscarán levantar su cuarto trofeo de Supercopa.

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La mesa está servida para que ruede el balón en el “Fello” Meza y Costa Rica conozca al primer gran campeón del semestre.

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