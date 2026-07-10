“Llegó a un acuerdo”: Jafet Soto cierra el fichaje de la figura de Liberia que tenía en la mira para Herediano

Tras la descalificación de Liberia, el vigente campeón de Costa Rica no perdió el tiempo y aseguró la contratación de una de sus figuras.

Ahora que el Municipal Liberia ha quedado oficialmente descalificado de la primera división de Costa Rica, las principales figuras de su planilla se han convertido en materia de interés de los equipos más poderosos de la Liga Promérica.

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Además de Sebastián Padilla y Shawn Johnson, uno de los nombres que sobresalen en el mercado es el de Jared Ríos, mediocampista defensivo de 21 años que se formó en la cantera del conjunto aurinegro y que ahora seguirá su carrera en el Club Sport Herediano de Jafet Soto, vigente campeón de Costa Rica.

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Acuerdo total con Herediano

La noticia del traspaso fue confirmada por el periodista Kevin Jiménez, quien informó en exclusiva a través de sus redes sociales: “Jared Rios llegó a un acuerdo para ser nuevo jugador de Herediano procedente de Liberia”.

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El conjunto rojiamarillo ya presentó en conferencia de prensa a Aarón Suárez, Ariel Araúz, Fernando Lesme, Reggy Rivera, Abner Hudson y Alexander Lezcano. Pero esto no fue suficiente para la gerencia deportiva de Gustavo Pérez: en las próximas horas se confirmará este nuevo refuerzo para nutrir el mediocampo del equipo dirigido por José Giacone.

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¿Quién es Jared Ríos, el nuevo refuerzo del Team?

Alex Jared Ríos Matarrita es un futbolista de 21 años, nacido el 24 de junio de 2005 en la pintoresca aldea de San Buenaventura de Colorado, Abangares. Mide 1,82 metros, es diestro y se desempeña principalmente como pivote defensivo.

El joven llegó a las divisiones menores de Liberia en 2023 y debutó oficialmente en la Primera División el 16 de octubre de 2024, con 19 años, en el empate 2-2 entre el conjunto guanacasteco y Liga Deportiva Alajuelense. Al finalizar aquel año firmó su primer contrato profesional con Liberia.

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Jared Ríos es de perfil diestro y mide 1,82 metros (ADM Liberia).

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En total, Jared Ríos se irá de la Ciudad Blanca dejando un respetable registro de 42 apariciones oficiales con el uniforme aurinegro, listo para afrontar el mayor reto de su corta carrera vistiendo los colores del campeón nacional.