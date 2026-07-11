El mediocampista de 25 años fue hallado sin vida en su casa pocos días después de terminar su participación en la Copa del Mundo.

El fútbol internacional se encuentra de luto. Jayden Adams, una de las jóvenes promesas más brillantes del balompié de Sudáfrica, falleció a los 25 años. La noticia ha causado un profundo impacto, ya que el jugador venía de hacer historia con su selección en el Mundial 2026 y de enfrentar un doloroso drama familiar en pleno torneo.

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¿Quién era Jayden Adams?

Nacido el 5 de mayo de 2001, Adams era un talentoso mediocampista que destacaba por su gran capacidad para recuperar el balón, armar el juego y sumarse al ataque.



Su carrera profesional comenzó y despegó en el Stellenbosch FC, el equipo de su tierra natal. Su excelente nivel llamó la atención del Mamelodi Sundowns, uno de los clubes más poderosos e importantes de todo el continente africano, que lo fichó como un refuerzo estrella para la temporada 2025-2026.

Debutó con la selección absoluta de Sudáfrica en 2024. En poco tiempo se ganó la confianza del cuerpo técnico, acumulando 15 partidos internacionales, dos goles y una asistencia.

Perdió a su abuela en pleno Mundial 2026

La participación de Jayden Adams en la Copa del Mundo de 2026 estuvo marcada por el éxito deportivo, pero también por una terrible tragedia personal.

Justo un día antes del partido clave contra la República Checa en Atlanta, el futbolista recibió la noticia de que su abuela, Marianna Adams, había fallecido. A pesar del inmenso dolor y del luto, el joven decidió quedarse concentrado con sus compañeros para apoyarlos en la histórica participación de su país.

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En ese Mundial, Adams jugó tres de los cuatro partidos de Sudáfrica:

Contra México: Fue titular en el partido de inauguración en el Estadio Azteca, jugando 61 minutos.

El último torneo que Jayden Adams disputó como profesional fue el Mundial 2026. Foto: Getty Images

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Contra República Checa: Pidió jugar a pesar de la muerte de su abuela. Fue titular y disputó la primera mitad del encuentro.

Pidió jugar a pesar de la muerte de su abuela. Fue titular y disputó la primera mitad del encuentro. Contra Corea del Sur: Entró de cambio al minuto 80, siendo clave en la remontada que le dio a Sudáfrica el pase a los dieciseisavos de final contra Canadá (partido en el que ya no vio acción).

Lo que se sabe de la muerte de Jayden Adams a los 25 años: el comunicado oficial

Tras finalizar la participación de Sudáfrica en el torneo, el futbolista regresó a su hogar para descansar. Fue ahí donde ocurrió el triste desenlace.

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De acuerdo con la información publicada por el medio local Sunday World, Adams fue hallado sin vida en su casa ubicada en Stellenbosch. Los primeros reportes de dicho medio señalan que, presuntamente, el futbolista se habría quitado la vida, sumido en la tristeza tras los difíciles días que había estado viviendo.

Aunque algunas organizaciones del fútbol sudafricano han preferido mantener la prudencia y no dar detalles oficiales inmediatos sobre la causa exacta de su muerte, la Sindicatura de Futbolistas Sudafricanos (SAFPU) emitió un emotivo mensaje de condolencias, recordando que Adams representó a su país “con orgullo, valentía y distinción” en el escenario más grande del mundo.

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“La muerte ha robado cruelmente a uno de los nuestros. Nos ha privado como nación de un futbolista extraordinario, pero nunca podrá arrebatar el legado que Jayden Adams deja atrás. Recordaremos para siempre su humildad, su talento extraordinario y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna, Jayden. Nunca serás olvidado”, dice parte del mensaje que le han dejado al ahora extinto futbolista.

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En resumen