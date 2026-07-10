Entre Guardiola, Unai Emery y el Cholo Simeone: Ismael Rescalvo elige a su DT favorito y revela cómo jugará su Alajuelense

El debut oficial de Ismael Rescalvo con Liga Deportiva Alajuelense está a la vuelta de la esquina, pero antes de afrontar su primer reto por un título, el estratega español abrió las puertas de su filosofía futbolística, repasó su carrera y reveló cuáles han sido los entrenadores que más han influido en su forma de entender este deporte. El técnico, que lleva casi dos meses al frente del conjunto rojinegro, aseguró que el proceso de adaptación ha sido intenso y que la pretemporada ha servido para construir la identidad que espera reflejar en el terreno de juego.

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Rescalvo también aprovechó para analizar el presente de la Selección de España en la Copa del Mundo 2026, mostrando su confianza en que pueda seguir avanzando. “Veo a España llegando a los momentos decisivos del torneo con una línea ascendente y una evolución importante en su juego. Espero que pueda superar a Bélgica y alcanzar las semifinales“, afirmó el entrenador, quien destacó la continuidad del proyecto español y la identidad futbolística que, según él, ha caracterizado al país durante las últimas décadas.

Pep Guardiola, Rafa Benítez, Unai Emery y Diego Simeone: los entrenadores que marcaron a Ismael Rescalvo

Al profundizar sobre sus referentes, el entrenador de la Liga Deportiva Alajuelense no dudó en señalar a los técnicos que moldearon su carrera. “Uno de los primeros técnicos que me impactó fue Rafa Benítez en el Valencia… Ese modelo me marcó muchísimo al comienzo de mi carrera“, explicó. Posteriormente recordó la influencia del Barcelona de Pep Guardiola, asegurando: “Ese fútbol dominante, valiente, protagonista, instalado en campo contrario y con vocación ofensiva representa la forma en la que yo entiendo este deporte y cómo me gusta que jueguen mis equipos“.

El estratega también reconoció el aporte de otros técnicos de élite en su evolución profesional. “Simeone me ha enseñado aspectos muy importantes de la organización defensiva y de cómo competir cada partido. Unai Emery… es probablemente el entrenador que más rendimiento individual consigue sacar de sus futbolistas“, comentó. Finalmente, dejó claro cuál es su principal inspiración: “Guardiola es probablemente mi mayor referente por la manera en que juegan sus equipos y por la identificación que tengo con esa filosofía. Sin embargo, también intento incorporar enseñanzas de Rafa Benítez, Unai Emery y Diego Simeone“.

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Más allá de los conceptos tácticos, Rescalvo insistió en que el aspecto psicológico es igual de importante que el trabajo físico o técnico. “Muchas veces hablamos de futbolistas y olvidamos que, antes que nada, son personas“, señaló. Además, aseguró que uno de los grandes retos del cuerpo técnico consiste en preparar mentalmente a los jugadores para soportar la presión que implica vestir la camiseta de Alajuelense, donde la exigencia por ganar es permanente.

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Ahora todas esas ideas comenzarán a ponerse a prueba sobre el césped. Este domingo, Liga Deportiva Alajuelense disputará la Supercopa frente a Herediano, en el primer examen oficial de la era Ismael Rescalvo. Será la oportunidad para comprobar si la filosofía inspirada en Pep Guardiola, Rafa Benítez, Unai Emery y Diego Simeone empieza a traducirse en resultados dentro de uno de los clubes más grandes del fútbol costarricense.