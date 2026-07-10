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Duro revés para Saprissa: Cartaginés se anticipa y le roba una joya de selección al Monstruo

Los Morados pierden a una gran promesa del fútbol nacional con la que habían alcanzado un acuerdo meses atrás.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Los Brumosos ya lo presentaron.
© Prensa SaprissaLos Brumosos ya lo presentaron.

Este viernes, el Club Sport Cartaginés hizo oficial la presentación de un futbolista que estaba en la mira del Deportivo Saprissa. Los Brumosos se anticiparon al Monstruo y se aseguraron a una joya que con 20 años ya fue convocado para La Sele.

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Cartaginés hizo oficial la contratación de Gian Mauro Morera, quien viene de jugar la última temporada con Guadalupe. El mediocampista fue uno de los que más se destacó pese al descenso de su equipo. “Oficialmente se convierte en refuerzo“, anunciaron los de Cartago.

Captura de X.

Captura de X.

Gian Mauro Morera pudo llegar a Saprissa

Morera estuvo en el radar del Saprissa. Precisamente en el mes de mayo, el medio partidario conocido como “La Cueva del Monstruo” comentó que el conjunto tibaseño había alcanzado un supuesto acuerdo con el futbolista nacido en Alajuela.

Sin embargo, Cartaginés fue más contundente y se quedó con el hijo del reconocido preparador físico Pier Luigi Morera. Ahora, será comandado por Amarini Villatoro, que viene de hacer una gran campaña en su primer campeonato nacional en Costa Rica. Cayó en semifinales por 1-0 en el global contra el campeón Herediano.

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Saprissa se lamenta este movimiento porque Morera está llamado a ser uno de los jugadores más prometedores. En mayo, fue llamado por el Bocha Batista para integrar el microciclo de la Selección de Costa Rica.

Con este jugador ya descartado, el Monstruo insiste por otro mediocampista como lo es Sebastián Padilla. El futbolista de 21 años saldrá de Liberia y ya recibió el interés real de Saprissa para sumarse a la planilla de cara a la próxima temporada.

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En resumen

  • El Club Sport Cartaginés oficializó el fichaje del prometedor mediocampista de 20 años Gian Mauro Morera.
  • El futbolista Gian Mauro Morera estuvo previamente en el radar de fichajes del Deportivo Saprissa.
  • El mediocampista fue convocado por el Bocha Batista para un microciclo de la Selección de Costa Rica en mayo.

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