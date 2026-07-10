Argentina vs. Suiza: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de cuartos de final del Mundial 2026

Conozca todos los detalles del partido de Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Argentina y Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026, en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City. El partido pondrá en juego un lugar entre los cuatro mejores del torneo y cerrará la ronda de cuartos de final.

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La Selección Argentina llega después de una remontada vibrante ante Egipto, mientras que Suiza viene de una clasificación sufrida por penales frente a Colombia. Será un cruce de eliminación directa entre el equipo de Lionel Scaloni, que mantiene una racha perfecta, y el conjunto de Murat Yakin, una de las selecciones más sólidas del torneo.

La Albiceleste vuelve a tener a Lionel Messi como gran foco ofensivo. Del otro lado, Suiza buscará apoyarse en su estructura defensiva, en la experiencia de Granit Xhaka y en una confianza reforzada después de superar una tanda de penales de máxima tensión.

A qué hora juegan Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

7:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 8:00 p. m.: Panamá.

El partido comenzará a las 9:00 p. m. ET y 6:00 p. m. PT en Estados Unidos.

Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Suiza en Centroamérica

Costa Rica: FOX, FOX+ y Teletica Canal 7.

FOX, FOX+ y Teletica Canal 7. Guatemala: Tigo Sports FOX, Canal 7 y Canal 11.

Tigo Sports FOX, Canal 7 y Canal 11. Honduras: Canal 5, Tigo Sports, FOX y Telecadena.

Canal 5, Tigo Sports, FOX y Telecadena. El Salvador: Canal 4, FOX y Tigo Sports.

Canal 4, FOX y Tigo Sports. Nicaragua: Canal 10 y Tigo Sports Nicaragua.

Canal 10 y Tigo Sports Nicaragua. Panamá: FOX, Telemetro, Tigo Sports, TVMax, TVN y Deportes RPC.

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Cómo llega Argentina al partido contra Suiza

Argentina se metió en estos cuartos de final después de vencer 3-2 a Egipto el martes 7 de julio, en un partido muy exigente. El equipo de Scaloni estuvo 0-2 abajo y lo dio vuelta en el tramo final con goles de Cristian Romero a los 79’, Lionel Messi a los 83’ y Enzo Fernández a los 92’.

La Albiceleste llega con paso perfecto en su racha reciente: cinco victorias en sus últimos cinco partidos, con triunfos ante Egipto, Cabo Verde, Jordania, Austria y Argelia. Más allá del sufrimiento del cruce anterior, sigue encontrando respuestas incluso cuando el partido se le complica.

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Scaloni resumió el ánimo del grupo después del pase con una frase corta y elocuente: “Qué grupo de jugadores”. Esa reacción también explica una de las claves de esta selección: jerarquía individual, carácter competitivo y capacidad para responder en momentos límite.

Messi vuelve a ser uno de los grandes focos del partido. El capitán argentino llega como una de las principales figuras ofensivas del Mundial y comparte con Mbappé el liderato goleador del torneo con ocho tantos.

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Cómo llega Suiza al partido contra Argentina

Suiza viene de eliminar a Colombia después de un 0-0 en 120 minutos y una victoria 4-3 en los penales. En la tanda convirtieron Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten y Ruben Vargas, en una clasificación trabajada que reforzó la solidez del equipo suizo.

El conjunto de Murat Yakin suma cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. En esa racha aparecen resultados ante Argelia, Canadá y Bosnia y Herzegovina, además de la igualdad frente a Qatar. No siempre brilla, pero compite con orden, resistencia y una estructura difícil de quebrar.

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La baja más relevante para este partido es la de Johan Manzambi, descartado por una lesión de rodilla. A eso se suman Michel Aebischer y Luca Jaquez entre las ausencias reportadas.

Después del pase ante Colombia, Ruben Vargas celebró el momento como algo histórico para una selección que quiere seguir avanzando. Suiza llega con confianza, pero también con el desgaste de haber jugado 120 minutos y penales en la ronda anterior.

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Argentina vs. Suiza: Messi ante una defensa que sabe sufrir

El partido en Kansas City tendrá un contraste muy claro. Argentina llega con más jerarquía ofensiva y con Messi como gran referencia, pero Suiza aparece como un rival incómodo, ordenado y acostumbrado a competir en partidos cerrados.

La Albiceleste viene de demostrar carácter ante Egipto. Estuvo contra las cuerdas, reaccionó en el tramo final y encontró respuestas desde distintos sectores del campo. Ese envión puede ser importante, aunque Scaloni también deberá evitar que el partido se vuelva demasiado físico o trabado.

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Suiza, en cambio, intentará llevar el cruce a un escenario de paciencia. Con Xhaka y Freuler en el mediocampo, más una línea defensiva fuerte, el equipo de Yakin buscará reducir espacios, cortar circuitos y obligar a Argentina a trabajar cada ataque.

La clave puede estar en el ritmo. Si Argentina logra mover rápido la pelota y encontrar a Messi entre líneas, puede desordenar el bloque suizo. Si Suiza consigue cerrar caminos y estirar el partido, tendrá opciones de llevar la llave a un terreno más incómodo.

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Posibles alineaciones de Argentina vs. Suiza

A falta de confirmación oficial, estas son las alineaciones probables para el cruce entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes; Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

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Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Fabian Rieder, Dan Ndoye, Ruben Vargas; Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

Quién es el árbitro de Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026

El árbitro designado para Argentina vs. Suiza será João Pedro Pinheiro, de Portugal. El juez tendrá a cargo el último partido de los cuartos de final, con un lugar en semifinales en juego.

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Árbitro principal: João Pedro Pinheiro (Portugal).

João Pedro Pinheiro (Portugal). Asistente 1: Bruno Miguel Alves Jesus (Portugal).

Bruno Miguel Alves Jesus (Portugal). Asistente 2: Luciano Maia (Portugal).

Luciano Maia (Portugal). Cuarto árbitro: Drew Fischer (Canadá).

Drew Fischer (Canadá). VAR: Guillermo Pacheco Larios (México).

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Qué pasa si Argentina y Suiza empatan

Si Argentina y Suiza empatan durante los 90 minutos, el partido irá a tiempo extra. Se jugarán dos períodos de 15 minutos cada uno.

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En caso de que la igualdad se mantenga después de los 120 minutos, el clasificado a semifinales se definirá por penales