Por qué no juega Bukayo Saka en Inglaterra vs. Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026

Thomas Tuchel decidió que Saka no sea de la partida contra Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026.

Este sábado 11 de julio, en el primer turno Inglaterra se mide frente a Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026. Los Tres Leones, que vienen de eliminar a México, buscarán meterse nuevamente en semifinales tal como sucedió en Rusia 2018.

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Para este encuentro, el entrenador Thomas Tuchel decidió no utilizar a Bukayo Saka como uno de sus jugadores titulares. El extremo del Arsenal había sido titular en el último encuentro de octavos de final, pero hoy estará en el banco de suplentes.

Bukayo Saka sale del equipo de Inglaterra para los cuartos de final

La razón de su salida es puramente una decisión técnica del entrenador alemán. No sufrió ninguna lesión ni otra complicación que explique la suplencia de este sábado contra Noruega.

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Resulta llamativo que Saka no salte como titular, ya que en el partido contra México había sido determinante desde la banda derecha. Aportó una asistencia para que Jude Bellingham anote uno de los dos que convirtió el pasado domingo en el Azteca.

Además, en el otro juego que comenzó desde el arranque (ante Panamá) también dio una asistencia para que Bellingham encabeza la victoria y los Tres Leones se queden con el primer lugar del Grupo L en ese entonces.

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¿Quién reemplazará a Bukayo Saka en Inglaterra?

En su lugar, ingresará Noni Madueke, compañero de Bukayo en el Arsenal. El también extremo derecho no jugó ni un minuto en el partido de octavos de final. Por eso, significa una sorpresa que Thomas Tuchel haya decidido que reemplace a Saka en un juego tan importante como el de este sábado ante Noruega.