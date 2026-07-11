El ex delantero de La Sele y el Monstruo, entre otros, habló sobre la involución del fútbol de Costa Rica y le pegó al ídolo morado.

La crisis del fútbol de Costa Rica es un tema que está en boca de todos. Sobre todo en estas horas de furor mundialista y mientras cada tico a cada paso se sigue lamentando la no clasificación de La Sele.

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Esa discusión sobre el pobre nivel mostrado por el combinado nacional y la falta de recambio de calidad derrama automáticamente sobre la liga local, para la que muchos aún le buscan una solución que logre aumentar la competitividad.

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En los últimos días, Jafet Soto comentó ante la prensa su idea de subir el cupo de extranjeros a siete y ahora quien le respondió fue Rolando Fonseca, que en su alocución le terminó pegando sin querer a Mariano Torres, ídolo máximo de Saprissa.

La respuesta de Rolando Fonseca a Jafet Soto

Jafet Soto había sugerido la idea de “subir a 7 extranjeros el cupo de la Primera” para luego pensar en que eso alimente a La Sele. “Creo que así las posibilidades de naturalizar, nacionalizar y también obligar a nuestros jugadores a que sean verdaderamente profesionales para que crezcan ellos mismos con extranjeros de nivel, de un nivel importante, le viene bien al fútbol”, sugirió Jafet.

Y ahora, en el Podcast Convocados junto al periodista José Pablo Alfaro, Fonseca dio su parecer… “Ideas hay muchas. Pero platica en Costa Rica no hay para pagarlos. Tenés que ir a conseguirlos muy baratos y traerlos muy jóvenes y ver qué pega”, explicó Rolo y siguió con su duro relato:

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“El problema no está ahí. El problema es por qué hemos dejado de trabajar en ligas menores. Porque resulta que en mi época y en la época de Jafet no necesitábamos traer jugadores extranjeros. ¿Por qué ahora sí? Cuando no teníamos un proyecto gol. Cuando no teníamos instalaciones deportivas, cuando no teníamos canchas, cuando no teníamos uniformes, cuando no teníamos balones, cuando no teníamos dietas. Cuando no teníamos estadios nuevos. “Ah, es que el fútbol evolucionó”. ¿Por qué evoluciona afuera y aquí no?”.

La verdad incómoda sobre Mariano Torres

En medio de su análisis, Alfaro le preguntó a Fonseca: “¿Qué habría pasado por ejemplo si se encuentra un Marcel Hernández con 5 años menos, un Mariano Torres con 6 años menos?”.

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Y Fonseca no dudó: “¿Mariano vino aquí con cuánta edad? 26. Si Mariano fuera un joven buenísimo en Argentina, ¿usted cree que lo hubieran dejado salir? No lo dejan salir”, argumentó en cuanto al nivel futbolístico real de Torres comparado con el resto del mundo. “Entonces dejemos de estar soñando con lo que no tenemos”, concluyó Rolo.

En síntesis

Jafet Soto propuso aumentar a 7 el cupo de extranjeros en Primera División.

propuso aumentar a 7 el cupo de extranjeros en Primera División. Rolando Fonseca debatió sobre las ligas menores en el Podcast Convocados.

debatió sobre las ligas menores en el Podcast Convocados. Mariano Torres llegó a jugar a Costa Rica a los 26 años de edad y Fonseca cuestionó su calidad