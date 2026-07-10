En Francia preparan una denuncia contra Argentina que involucra a FIFA en medio de las polémicas del Mundial 2026

Un periodista francés asegura que la FIFA forma parte de uno de los mayores escándalos encubriendo a Argentina.

Después de la victoria de Argentina frente a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, los protagonistas de los Faraones estallaron contra el arbitraje y denunciaron que el campeonato está amañado. Se sintieron perjudicados por las decisiones del árbitro y acusaron a la FIFA.

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Además de lo dicho por los egipcios, en Inglaterra el medio The Telegraph recopiló varias jugadas con las que señaló que Argentina estaría siendo favorecida por la FIFA. Si bien aclaró que no hay pruebas, es una teoría que alimentó con sus argumentos.

ver también Inglaterra juega fuerte contra Argentina: la teoría de amaño en el Mundial 2026 que deja a la FIFA en el centro del escándalo

Luego de esta fuerte exposición, en las últimas horas se dio una dura denuncia similar desde Francia. El periodista francés Romain Molina, que realizó varias investigaciones para la BBC y The New York Times, comentó que está llevando a cabo una profunda indagación sobre el fútbol argentino.

Periodista de Francia afirma que la FIFA encubre a la Asociación del Fútbol Argentino

“Estoy preparando para ustedes una investigación muy extensa sobre la mafia del fútbol argentino mañana por la mañana. Probablemente uno de los mayores escándalos encubiertos por la FIFA en los últimos años, por cierto“, escribió el periodista francés.

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El periodista aclaró que se trata de una “mafia” del fútbol argentino. Ésta estaría ligada a lo que ocurre en territorio argentino y no tendría vínculo con la Selección de Argentina. De todas maneras, denuncia que la Federación Internacional está al tanto de lo sucedido.

Días atrás, se supo que el FBI también está investigando a la Asociación del Fútbol Argentino, según el diario argentino La Nación, por un presunto lavado de dinero y fraude.

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En resumen