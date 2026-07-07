Este domingo empieza oficialmente la temporada para la Liga y las novedades rojinegras no paran de llegar.

Este domingo empieza oficialmente la temporada para la Liga Deportiva Alajuelense, que jugará la Supercopa de Costa Rica ante Herediano en el Fello Meza.

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Los días pasan y mientras la atención principal del planeta fútbol sigue en el Mundial 2026, los rojinegros tienen novedades todos los días. Y este martes 7 de julio no es la excepción.

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Juanpi Añor destaca a dos jugadores de Alajuelense

El mediocampista ofensivo venezolano, Juanpi Añor, se encuentra en plena pretemporada con Alajuelense y se perfila como la gran apuesta del club para el Torneo Apertura 2026 y la Copa Centroamericana. Con su permiso de trabajo en mano, ya sumó minutos en un amistoso con victoria y se prepara para el duelo por la Supercopa ante Herediano. Su llegada ha generado gran expectativa debido a su experiencia previa en el fútbol europeo, especialmente en el Málaga de España.

Al ser consultado sobre qué compañeros lo han sorprendido positivamente, Añor elogió al plantel y destacó específicamente a los costarricenses Aarón Salazar y Anthony Hernández. Señaló que la técnica en el mediocampo y la rapidez por las bandas de estos futbolistas se compaginan perfectamente con su estilo de juego, mostrándose confiado en que se entenderán muy bien en la cancha. Además, reveló que el entrenador Ismael Rescalvo le ha pedido asumir un rol de liderazgo para mejorar la comunicación del equipo.

Añor ya está listo para debutar de manera oficial en la Liga.

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Ismael Rescalvo ya definió a su “9” en Alajuelense

El mercado de fichajes centroamericano se movió recientemente con la llegada del delantero Jonathan Moya al Motagua de Honduras, dejando atrás su paso por Alajuelense. Ante esto, y tras varias semanas de pretemporada evaluando a sus jugadores, el nuevo entrenador del conjunto rojinegro, el español Ismael Rescalvo, confirmó que el atacante mexicano Ángel Zaldívar será su delantero centro titular para arrancar la nueva campaña.

Rescalvo explicó que Zaldívar es un delantero de referencia que no pudo brillar en el semestre anterior porque se le utilizó en una posición que no favorecía sus cualidades. El técnico subrayó la importancia de mantener al delantero muy cerca del área, ya que cuenta con una gran intuición para finalizar jugadas de primer toque, excelente juego aéreo y capacidad para jugar de espaldas. Según el estratega, si se aleja al mexicano de la zona de definición, se sentirá incómodo y no podrá aportar todo su potencial goleador.

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Zaldívar es el 9 elegido por Rescalvo.

Jonathan Moya es nuevo jugador del Motagua

El experimentado delantero costarricense Jonathan Moya, de 34 años, fue presentado oficialmente como el nuevo refuerzo del Motagua de Honduras, firmando un contrato por los próximos dos años. Moya llega procedente del fútbol de Arabia Saudita y ocupará la plaza de extranjero en el conjunto de las “Águilas”, con la misión de aportar su jerarquía goleadora para afrontar los desafíos del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional hondureña y la Copa Centroamericana.

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La llegada del atacante significa su regreso al fútbol de Centroamérica, donde dejó una marca importante vistiendo los colores del Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense. Con esta contratación de peso, el Motagua cierra filas en su zona ofensiva, conformando un ataque con múltiples variantes que le permitirá ser un serio contendiente tanto por el título local como en el ámbito internacional, donde incluso Moya podría llegar a enfrentarse a su ex equipo.

Moya jugará en Honduras.

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En síntesis