¿Por qué no juega Antonio Nusa en Noruega vs. Inglaterra por los cuartos del Mundial 2026?

Antonio Nusa arrancará en el banco de suplentes ante Inglaterra, pese a que venía siendo uno de los habituales titulares de Noruega.

Inglaterra y Noruega se enfrentan este sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo de eliminación directa que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami. El ganador de esta serie avanzará a las semifinales, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Argentina y Suiza.

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En ese contexto, uno de los datos que más llama la atención es que Antonio Nusa no forma parte del once titular de los Vikingos. El extremo izquierdo del RB Leipzig había sido titular en cuatro de los cinco partidos de su selección en el torneo, pero ahora aparece en el banco de suplentes.

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¿Por qué no juega Antonio Nusa?

Nusa no juega desde el arranque por una decisión futbolística de Stale Solbakken. El entrenador escandinavo decidió tocar el ataque después de lo ocurrido ante Brasil, donde el extremo no tuvo su mejor partido y fue reemplazado al finalizar el primer tiempo.

Antonio Nusa no tuvo un buen partido ante Brasil y lo terminó pagando caro (Getty Images).

La explicación pasa más por rendimiento y momento que por una lesión. Nusa venía siendo importante para Noruega, pero Solbakken entendió que el partido contra Inglaterra pedía otro tipo de respuesta desde el inicio, sobre todo después del impacto que tuvo Andreas Schjelderup en el último encuentro.

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¿Quién reemplaza a Nusa?

El lugar de Nusa lo ocupa Andreas Schjelderup, atacante del Benfica que se ganó una oportunidad grande tras su ingreso ante Brasil, donde repartió dos asistencias para los goles de Erling Haaland.

Con esta modificación, Noruega apuesta por un ataque con Schjelderup, Haaland y Alexander Sorloth. La decisión busca rodear mejor a Haaland, que viene siendo la gran figura de los Vikingos en el Mundial.

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Así forman los Vikingos ante Inglaterra (Selección Noruega).

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Nusa, de todos modos, sigue siendo una posible carta para el segundo tiempo. Su velocidad y capacidad de desequilibrio pueden ser importantes si el partido se abre o si Noruega necesita atacar espacios con Inglaterra más adelantada.