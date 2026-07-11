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Mundial 2026

FIFA lo confirma: Argentina recibe un golpe que no tenía en los planes en medio del Mundial 2026

La campeona del mundo recibió una mala noticia de la FIFA en la previa del duelo de cuartos de final ante Suiza.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Argentina cayó un puesto en el ranking FIFA.
© Getty ImagesArgentina cayó un puesto en el ranking FIFA.

El Mundial 2026 avanza y cada vez falta menos para conocer a los cuatro mejores. Este jueves y viernes, Francia y España se clasificaron a las semifinales, donde ahora se enfrentarán por un lugar en la final.

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Del otro lado, este sábado será el turno de Inglaterra vs. Noruega y Argentina vs. Suiza, las otras dos semifinales. Y fue justo antes de este duelo que la albiceleste, campeona defensora del título, recibió un golpe de la FIFA que no tenía en los planes.

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España sube, Argentina baja: así está el ranking FIFA

El ranking FIFA que ordena a las mejores selecciones del mundo se mueve día a día. O partido a partido, mejor dicho. Y es por eso que en este escalafón, el triunfo por 2-1 de España ante Bélgica no pasó inadvertido.

Con la clasificación a semifinales, la Roja subió un puesto y quedó segunda, sólo por detrás de Francia, justamente, y desplazó a la albiceleste al tercer lugar del podio. En ese momento –ya que se trata del ranking en vivo— mantienen el orden de favoritismo que todos les adjudican a cada selección rumbo al título.

España le ganó a Bélgica y subió en el ranking FIFA. (Getty Images)

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Así está el ranking FIFA

Cuarta por detrás de Francia, España y Argentina aparece Inglaterra, por lo que el Mundial 2026 no le escapa a la lógica del ranking, en tanto que Suiza –rival de la albiceleste– aparece en el 14° lugar y Noruega –que enfrentará a los ingleses– está 19°.

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En síntesis

  • España superó a Argentina en el ranking FIFA en vivo tras vencer a Bélgica.
  • Argentina bajó al tercer lugar del escalafón antes de enfrentar a Suiza.
  • Francia lidera el ranking FIFA durante los cuartos de final del Mundial 2026.

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