La campeona del mundo recibió una mala noticia de la FIFA en la previa del duelo de cuartos de final ante Suiza.

El Mundial 2026 avanza y cada vez falta menos para conocer a los cuatro mejores. Este jueves y viernes, Francia y España se clasificaron a las semifinales, donde ahora se enfrentarán por un lugar en la final.

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Del otro lado, este sábado será el turno de Inglaterra vs. Noruega y Argentina vs. Suiza, las otras dos semifinales. Y fue justo antes de este duelo que la albiceleste, campeona defensora del título, recibió un golpe de la FIFA que no tenía en los planes.

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España sube, Argentina baja: así está el ranking FIFA

El ranking FIFA que ordena a las mejores selecciones del mundo se mueve día a día. O partido a partido, mejor dicho. Y es por eso que en este escalafón, el triunfo por 2-1 de España ante Bélgica no pasó inadvertido.

Con la clasificación a semifinales, la Roja subió un puesto y quedó segunda, sólo por detrás de Francia, justamente, y desplazó a la albiceleste al tercer lugar del podio. En ese momento –ya que se trata del ranking en vivo— mantienen el orden de favoritismo que todos les adjudican a cada selección rumbo al título.

España le ganó a Bélgica y subió en el ranking FIFA. (Getty Images)

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Así está el ranking FIFA

Cuarta por detrás de Francia, España y Argentina aparece Inglaterra, por lo que el Mundial 2026 no le escapa a la lógica del ranking, en tanto que Suiza –rival de la albiceleste– aparece en el 14° lugar y Noruega –que enfrentará a los ingleses– está 19°.

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En síntesis