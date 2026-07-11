A pocas horas del debut de Ismael Rescalvo como DT, uno de los jugadores que más ilusionaba en el club podría irse.

Este domingo, Ismael Rescalvo hará su estreno como entrenador de la Liga Deportiva Alajuelense. El español debutará en la final de la Supercopa de Costa Rica frente a Herediano y también será el turno para los fichajes que llegaron en este mercado.

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A horas del partido de Alajuelense, se supo que el entrenador manudo no tendrá como prioridad a uno de los jugadores que más ilusión generó en 2025 con su arribo desde el extranjero. Por eso, en el club le buscan una salida.

Elián Quesada podría irse de Alajuelense en este mercado de fichajes

El nombre es Elián Quesada, lateral izquierdo que llegó desde el Arsenal de Inglaterra y no mostró lo que todos imaginaban con su recorrido en las divisiones menores del equipo londinense. Con el Machillo Ramírez, apenas tuvo unos pocos partidos.

El lateral podría salir a préstamo.

Este sábado, el periodista Ferlin Fuentes reveló que la entidad manuda analiza desprenderse de Quesada a través de un préstamo. La idea es que pueda jugar la cantidad de minutos que no tuvo en su primera temporada como rojinegro y que no vuelva a pasar por lo mismo.

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Ismael Rescalvo tiene bien cubierto el puesto con la presencia de dos grandes jugadores como Ronald Matarrita, quien se asentó como titular en el segundo semestre, y John Paul Ruiz, que salió cedido a Liberia y ahora regresa para redimirse de su caso de indisciplina en 2025.

Cabe destacar que el mercado de fichajes de Costa Rica estará disponible hasta el 17 de septiembre, por lo que todavía hay más de dos meses para definir posibles fichajes y salidas de cara a la nueva temporada.