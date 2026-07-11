¡Buenas tardes! Bienvenidos a la cobertura de Bolavip Global del minuto a minuto del partido entre Noruega e Inglaterra por los 4tos del Mundial 2026

En Miami hay fuertes temperaturas y ese calor podría retrasar el partido.

La FIFA confirmó que este es el árbitro del partido .

El equipo de Haaland y el de Kane se enfrentan en Miami en busca de clasificarse a las semifinales.

Noruega e Inglaterra se enfrentan este sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026, en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens. El partido pondrá en juego un lugar entre los cuatro mejores del torneo y cruzará a una de las grandes sorpresas de la Copa con una potencia europea que llega invicta.

Noruega viene de dar uno de los golpes más fuertes del Mundial al eliminar 2-1 a Brasil en octavos de final, con un doblete de Erling Haaland. Inglaterra, por su parte, avanzó después de superar 3-2 a México en un partido exigente, jugado en un clima de enorme presión y con un tramo largo en inferioridad numérica.

Será un duelo de alto voltaje en Miami Gardens: Haaland contra Inglaterra, Kane y Bellingham como líderes ingleses, y dos selecciones que llegan con confianza a una instancia donde cualquier detalle puede definir el pase a semifinales.

A qué hora juegan y dónde ver Noruega vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

3:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 4:00 p. m.: Panamá.

El partido se podrá ver por los siguientes canales: