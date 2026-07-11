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Mundial 2026

Noruega vs. Inglaterra EN VIVO: ¡Alineaciones confirmadas! Minuto a minuto de los cuartos de final del Mundial 2026

El equipo de Haaland y el de Kane se enfrentan en Miami en busca de clasificarse a las semifinales.

EL ÁRBITRO DEL PARTIDO

La FIFA confirmó que este es el árbitro del partido.

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EL ONCE DE INGLATERRA

Así sale Inglaterra a jugar su partido:

  • Pickford
  • Konsa
  • Stones
  • O’Reilly
  • Guehi
  • Anderson
  • Rice
  • Madueke
  • Bellingham
  • Gordon
  • Kane

EL ONCE DE NORUEGA

Así sale Noruega a su partido:

  • and
  • Ajer
  • Heggem
  • Moiler Woife
  • Odegaard
  • Berge
  • Berg
  • Schjelderup
  • Sorloth
  • Ryerson
  • Haaland

¿Se puede suspender el partido?

En Miami hay fuertes temperaturas y ese calor podría retrasar el partido.

Se espera una sensación térmica de 44°C en Miami.

Se espera una sensación térmica de 44°C en Miami.

¡BUENAS TARDES A TODOS! Noruega vs Inglaterra EN VIVO

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la cobertura de Bolavip Global del minuto a minuto del partido entre Noruega e Inglaterra por los 4tos del Mundial 2026

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Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Haaland vs. Kane en un duelo imperdible.
© Getty ImagesHaaland vs. Kane en un duelo imperdible.

Noruega e Inglaterra se enfrentan este sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026, en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens. El partido pondrá en juego un lugar entre los cuatro mejores del torneo y cruzará a una de las grandes sorpresas de la Copa con una potencia europea que llega invicta.

Noruega viene de dar uno de los golpes más fuertes del Mundial al eliminar 2-1 a Brasil en octavos de final, con un doblete de Erling Haaland. Inglaterra, por su parte, avanzó después de superar 3-2 a México en un partido exigente, jugado en un clima de enorme presión y con un tramo largo en inferioridad numérica.

Será un duelo de alto voltaje en Miami Gardens: Haaland contra Inglaterra, Kane y Bellingham como líderes ingleses, y dos selecciones que llegan con confianza a una instancia donde cualquier detalle puede definir el pase a semifinales.

A qué hora juegan y dónde ver Noruega vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

  • 3:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
  • 4:00 p. m.: Panamá.

El partido se podrá ver por los siguientes canales:

  • Costa Rica: FOX y FOX+.
  • Guatemala: FOX, Televisiete y Tigo Sports.
  • Honduras: FOX y Tigo Sports.
  • El Salvador: FOX y Tigo Sports
  • Nicaragua: Canal 10 y Tigo Sports.
  • Panamá: FOX, Medcom GO, RPC, Telemetro, Tigo Sports, TVMax y TVN.

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