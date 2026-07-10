España eliminó a Bélgica y enfrentará a Francia en la semifinal del Mundial 2026: cuándo y dónde juegan

España eliminó a Bélgica en Los Ángeles por 2-1 y se metió en las semifinales de la Copa del Mundo 2026.

Este viernes 10 de julio, en el segundo encuentro de los cuartos de final del Mundial 2026, España se quedó con la clasificación a las semifinales. La Roja superó a Bélgica por 2-1 y se metió entre los mejores cuatro del certamen.

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Ahora, el combinado comandado por Luis De La Fuente deberá enfrentar a Francia buscando un lugar en la final de la Copa del Mundo. Los españoles están a solo un partido de igualar la actuación de Sudáfrica 2010, única edición que ganaron.

España sufrió hasta el final, ya que el partido se destrabó al minuto 88 con el tanto de Mikel Merino. Nuevamente el mediocampista del Arsenal anota el gol decisivo para darle la clasificación a su selección, tal como sucedió ante Portugal.

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¿Cuándo y dónde juegan España contra Francia la semifinal del Mundial 2026?

El partido contra Francia por la primera semifinal del Mundial será el próximo martes 14 de julio en el Dallas Stadium. El encuentro está programado para la 1:00 p.m. de Centroamérica (2:00 p.m. de Panamá).