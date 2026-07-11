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¿Por qué no juega Marcus Rashford en Inglaterra vs. Noruega por los cuartos del Mundial 2026?

Marcus Rashford comienza desde el banco en el partido entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Rashford empieza en el banco vs. Noruega.
© Getty.Rashford empieza en el banco vs. Noruega.

Inglaterra y Noruega se enfrentan este domingo por los cuartos de final del Mundial 2026, en el Mimi Stadium, con un lugar en las semifinales en juego. El cuadro británico se mide con un equipo que viene de eliminar a nada menos que Brasil con una actuación histórica de su goleador, Erling Haaland

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En este contextouna de las ausencias que puede llamar la atención en el once titular de los Tres Leones es la de Marcus Rashford. El delantero del Barcelona es una de las opciones de mayor jerarquía para Thomas Tuchel en el ataque, pero esta vez no aparece desde el arranque ante el Tri.

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Por qué no juega Marcus Rashford

Rashford no juega de titular porque Tuchel decidió hacer un cambio táctico en la ofensiva. El entrenador alemán optó por modificar los extremos después del partido de 16avos de final contra República Democrática del Congo.

El opaco rendimiento de Inglaterra en ese encuentro (que terminó siendo rescatada por Harry Kane) dejó dudas en algunos sectores del ataque, y Rashford fue uno de los futbolistas que perdió terreno. 

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Tuchel buscó más desequilibrio, intensidad y profundidad para enfrentar a México en los octavos de final, y la consiguió mediante la inclusión de Anhony Gordon.

Quién reemplaza a Marcus Rashford

El lugar del ex Manchester United en el once lo ocupa Anthony Gordon. El extremo de 25 años se ganó la oportunidad después de su buen ingreso ante RD Congo, donde asistió en los dos goles de Harry Kane, y luego volvió a brillar contra México.

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De esta manera, Inglaterra sale con Noni Madueke por una banda y Anthony Gordon por la otra, con Jude Bellingham como enlace y Kane como referencia de área.

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Rashford queda como una alternativa para el segundo tiempo, en caso de que Tuchel necesite velocidad y ataque directo contra una defensa mexicana que promete exigir mucho.

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