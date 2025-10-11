Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Así juega ‘Droopy’ Gómez, el 10 que brilló en un gigante de Argentina y ahora suena en Alajuelense

Alajuelense tienen en el radar a un mediocampista creativo con un imponente recorrido por el fútbol de Argentina.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Alajuelense puso la mira en un talento sudamericano.
© CAI.Alajuelense puso la mira en un talento sudamericano.

Este lunes 11 de octubre, Rodrigo ‘Droopy’ Gómez, el talentoso volante argentino que hoy brilla con el Motagua de Honduras, confirmó la noticia que ilusiona a los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense: se encuentra en conversaciones para unirse al equipo rojinegro a partir del 2026.

Con su contrato finalizando en diciembre, todo dependerá de si el Motagua logra retenerlo o si termina convirtiéndose en la nueva incorporación del proyecto liderado por Óscar “Machillo” Ramírez. La Liga, que busca un mediocampista creativo con jerarquía internacional, ha puesto los ojos en un jugador de enorme recorrido en el fútbol sudamericano.

Todo Alajuelense conmocionado por la confesión de Ronald Matarrita que nadie vio venir: “Dejar el fútbol”

ver también

Todo Alajuelense conmocionado por la confesión de Ronald Matarrita que nadie vio venir: “Dejar el fútbol”

¿Quién es y cómo juega Rodrigo ‘Droopy’ Gómez?

Nacido el 2 de enero de 1993 en Santa Fe, Argentina, Rodrigo Gómez comenzó su camino en el fútbol a los 12 años cuando dejó su ciudad natal para sumarse a las inferiores de Argentinos Juniors, el club que formó a Diego Maradona.

Tweet placeholder

En 2013, debutó en la Primera División del fútbol argentino con el Bicho, y tras apenas 41 partidos se ganó un traspaso a Independiente de Avellaneda, un verdadero gigante que es el máximo ganador de la Copa Libertadores de América con siete títulos.

Tweet placeholder
Publicidad

Gómez participó en el campeonato argentino 2016 con los Diablos Rojos antes de pasar a Quilmes, y desde entonces su carrera lo llevó por una larga lista de equipos dentro y fuera de su país: Toluca de México, Unión de Santa Fe, San Martín de Tucumán, Huracán, Asteras Trípoli (Grecia), Palestino (Chile) e Independiente Petrolero (Bolivia), hasta aterrizar en el Motagua.

Tweet placeholder
Publicidad

En Tegucigalpa, ‘Droopy’ —apodado así por un simpático personaje animado con el que lo comparaban por su forma de moverse dentro de la cancha— se consolidó rápidamente como el cerebro del equipo. Hasta el momento suma 77 partidos, 10 goles y 6 asistencias, además de haber sido pieza clave en el título del Torneo Apertura 2024.

Tweet placeholder
Publicidad

Pequeño, hábil y con una pegada privilegiada, Gómez mide 1,68 metros y se siente más cómodo jugando como “10”, aunque también puede cumplir como extremo o interior.

Tweet placeholder
Publicidad
Jonathan Moya, entre paseos en camello y cenas frente al Burj Khalifa: así disfruta su nueva vida de lujos lejos de Alajuelense

ver también

Jonathan Moya, entre paseos en camello y cenas frente al Burj Khalifa: así disfruta su nueva vida de lujos lejos de Alajuelense

Con el paso del tiempo cambió explosividad por inteligencia, y su fútbol maduró: hoy destaca por su capacidad para asistir y encontrar espacios donde nadie los ve. “Soy un jugador que le gusta hacer jugar al equipo, mi fuerte son las asistencias, siempre he jugado de enganche y puedo hacer de interior”, dijo en su llegada a Honduras.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Edrick Menjívar recibe de Keylor Navas el gesto que pocos se dieron cuenta en Honduras y Costa Rica
Honduras

Edrick Menjívar recibe de Keylor Navas el gesto que pocos se dieron cuenta en Honduras y Costa Rica

“Fue una tragedia”: refuerzo de Vladimir Quesada confiesa el calvario que cambió su vida
Deportivo Saprissa

“Fue una tragedia”: refuerzo de Vladimir Quesada confiesa el calvario que cambió su vida

Paseos en camello y cenas frente al Burj Khalifa: así vive Jonathan Moya lejos de LDA
Liga Deportiva Alajuelense

Paseos en camello y cenas frente al Burj Khalifa: así vive Jonathan Moya lejos de LDA

Mundial 2026: esto necesita cada selección de Centroamérica para clasificar
Fútbol Internacional

Mundial 2026: esto necesita cada selección de Centroamérica para clasificar

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo