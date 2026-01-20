Herediano continúa reforzándose: Jafet Soto ya acelera por un nuevo fichaje tras limpiar a Joshua Navarro

Apenas dos partidos le bastaron a José Giacone para sacar conclusiones sobre Joshua Navarro en el Club Sport Herediano. El extremo de 26 años fue titular en las dos primeras presentaciones del Team en el Clausura 2026, pero en la victoria 2-0 ante Deportivo Saprissa salió sustituido a los 34 minutos, en una señal inequívoca del descontento del DT argentino con su rendimiento.

Menos de una semana después de aquel episodio, Navarro ya tiene nuevo destino: fue cedido a préstamo por un año al Sporting FC, equipo que dirige Andrés Carevic y que pelea por escapar del descenso. La decisión se tomó con rapidez desde la cúpula rojiamarilla que encabeza Jafet Soto, en sintonía con el cuerpo técnico.

Un reemplazo para Joshua Navarro

Con la ventana de transferencias habilitada hasta el 3 de febrero, Herediano no tiene intención de quedarse de brazos cruzados tras la salida del ex Alajuelense, y el gerente deportivo Gustavo Pérez ya estaría trabajando en una nueva contratación que eleve el techo del ataque florense.

Por ahora, los nombres apuntados en la carpeta de Fuerza Herediana se mantienen bajo estricta reserva, pero la expectativa se alimentó con la advertencia que lanzó días atrás el periodista Kevin Jiménez.

Giacone espera un último refuerzo (CRC 81).

“Cuidado porque en Herediano puede venir otro movimiento importante, un fichaje más y un par de salidas más. No puedo revelar el posible fichaje, pero es un jugador importante”, anunció el especialista en fichajes en el programa Seguimos. Además, su colega Jason Arce añadió este mismo martes: “Ahora Herediano irá por otro fichaje en sustitución de Joshua Navarro“.

La salida de Joshua Navarro ya confirma parte de ese escenario. Ahora, resta conocer quién será el elegido para darle un salto de calidad al equipo de José Giacone en la búsqueda de la estrella 32 en el Clausura 2026.