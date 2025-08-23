Es leyenda de Saprissa y la Selección de Costa Rica, pero ahora es el fichaje estrella de la Liga de Ascenso

El fútbol centroamericano volvió a sorprenderse con el anuncio de Douglas Sequeira, quien decidió poner fin a su etapa como asistente técnico del Managua FC de Nicaragua, apenas tres meses después de haber asumido el cargo junto al entrenador Emilio Aburto. La noticia tomó por sorpresa a propios y extraños, ya que se esperaba que el exseleccionado tico permaneciera más tiempo en el proyecto pinolero.

Sequeira, quien es recordado como una auténtica leyenda del Saprissa y de la Selección de Costa Rica, decidió tomar un nuevo rumbo en su carrera y fichó por el Inter San Carlos de la Liga de Ascenso costarricense, equipo al que regresa luego de no renovar al cierre de la temporada pasada. Su retorno busca darle un nuevo aire al conjunto sancarleño, que pretende pelear un lugar protagónico en el certamen.

El exdefensor ha construido en los últimos años una trayectoria como entrenador que combina experiencia internacional y conocimiento profundo del fútbol tico. Su paso por clubes y selecciones lo convierten en una figura de respeto en los banquillos, y su regreso a San Carlos ha generado ilusión entre la afición local, que espera ver a su equipo con mayor competitividad.

Durante su estadía en Nicaragua, Sequeira dejó huella en el Managua FC, aportando su visión y metodología de trabajo. Sin embargo, el llamado de un club que conoce y con el que tiene una fuerte conexión terminó pesando más en su decisión, mostrando así el compromiso que mantiene con el fútbol costarricense y con un equipo que le abrió las puertas anteriormente.

Douglas Sequeira en busca del Ascenso

El Inter San Carlos, por su parte, celebró la llegada de Sequeira, confiando en que su liderazgo y experiencia ayuden a consolidar un plantel que busca ser protagonista en la temporada. Con el inicio del torneo en puerta, la expectativa por ver la mano del nuevo técnico se ha elevado entre la afición y la dirigencia del club.

Así, Sequeira se enfrenta a un nuevo reto en su carrera: devolver al Inter San Carlos a los primeros planos de la Liga de Ascenso, consolidar un proyecto competitivo y demostrar que su paso por Nicaragua le dio herramientas adicionales para crecer como estratega en los banquillos.