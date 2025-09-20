Jafet Soto anuncia lo que todo el mundo esperaba escuchar sobre el nuevo estadio de Herediano: “Estamos muy felices”

El Club Sport Herediano atraviesa días de gran entusiasmo. A la noticia del sorpresivo fichaje de Kenneth Vargas, delantero de la Selección de Costa Rica que llega en préstamo hasta diciembre desde el Hearts of Midlothian de Escocia, se suma un anuncio que ilusiona a toda la afición: el regreso a casa, al renovado Estadio Eladio Rosabal Cordero, está cada vez más cerca de hacerse realidad.

Mientras los florenses palpitan el reestreno de Vargas con la camiseta rojiamarilla, Jafet Soto, presidente y emblema de la institución, sorprendió a los heredianos al revelar los últimos avances de las obras de renovación del reducto rojiamarillo.

“Se ven avances significativos”

En declaraciones para Teletica Deportes Radio, Jafet dio detalles del progreso en la construcción. “El estadio va muy bien, se ven avances significativos, ya tenemos que empezar a poner la lona este, ya pusimos la iluminación del lado este y hay otras cosas como el Boulevard, los locales comerciales, agradecer a todo ese montón de inquilinos que vamos a tener y a todos esos que no nos alcanzan”, comentó.

El nuevo Eladio Rosabal Cordero avanza en su construcción (CS Herediano).

El jerarca rojiamarillo también reconoció que la demanda por espacios comerciales ha sido mayor a la prevista. “Realmente ojalá pudiésemos tener verdaderamente más espacio para haber hecho más locales, pero bueno, ya dichosamente estamos muy cerca del 100% de inquilinos. Estamos muy contentos”, añadió. La proyección, según la directiva, es que el estadio esté completamente listo para finales del 2025.

Un Taj Mahal en Centroamérica

El proyecto del nuevo Rosabal Cordero comenzó en julio de 2020 y se ha convertido en una de las apuestas más ambiciosas de Fuerza Herediana. Lejos de limitarse a un simple estadio, la visión es ofrecer un espacio moderno y multifuncional que se convierta en referente a nivel centroamericano.

Así se verá el nuevo estadio del Team (CS Herediano).

Aquil Alí, dirigente florense, fue categórico al graficar la magnitud del desafío. “Si hubiéramos construido una Cueva o una Catedral ya la habríamos terminado, pero nosotros estamos construyendo un Taj Mahal”, aseguró.

El Eladio Rosabal Cordero 2.0 es un proyecto muy ambicioso (CS Herediano).

Con ese nivel de ambición, la afición herediana cuenta los días para dejar atrás los años de exilio en el Estadio Carlos Alvarado y volver a disfrutar de la casa que promete marcar un antes y un después en la historia del club.