Se formó en Alajuelense, lo quiso Herediano y ahora se lo llevó otro equipo de Costa Rica

En el fútbol costarricense no siempre las grandes promesas encuentran de inmediato su espacio en la primera división. Ese es el caso de Jorge Morejón, un delantero que creció en las ligas menores de Liga Deportiva Alajuelense, fue seguido de cerca por Herediano y que ahora tendrá una nueva oportunidad para despegar en el máximo nivel del país.

Desde muy joven, llamó la atención dentro del Centro de Alto Rendimiento manudo, no solo por su capacidad goleadora, sino también por un físico que siempre lo hizo sobresalir entre sus compañeros. Su proceso formativo fue constante: fue goleador en las categorías U-15, U-17 y U-19, y pese a su corta edad logró integrarse al Alto Rendimiento con apenas 18 años.

¿Dónde jugará Jorge Morejón?

Ese crecimiento no pasó desapercibido fuera de Alajuelense. Robert Garbanzo, hoy gerente deportivo de Guadalupe FC, se lo llevó. Además, confesó que el atacante estuvo en su radar desde hace tiempo, incluso cuando trabajaba en Herediano.

“A Morejón, desde que estuve en Heredia, quería llevármelo para allá; es un muchacho con unas condiciones innatas de goleador, pero sigue siendo un muchacho, apenas sacó la cédula y es apostar por un joven que es una gran promesa”, explicó Garbanzo.

Jorge Morejón fue anunciado en Guadalupe.

A pesar de ese cartel en divisiones menores, el salto definitivo a primera división no fue inmediato. En diciembre de 2024, Alexandre Guimaraes le dio la oportunidad de debutar con Alajuelense en un partido ante Guanacasteca, pero después de ese estreno no volvió a sumar minutos.

Durante el último año, Morejón buscó continuidad en la Liga de Ascenso, defendiendo los colores de Sarchí, experiencia que le permitió foguearse y prepararse para el siguiente paso. Ahora, con 19 años recién cumplidos, el delantero tendrá la posibilidad de demostrar que el rótulo de promesa no fue casualidad.

Lejos de la presión del CAR, pero con el respaldo de quienes conocen su potencial, Jorge Morejón encara el reto más importante de su corta carrera: convertir su formación y sus goles en ligas menores en una realidad sostenida en la primera división del fútbol costarricense con Guadalupe.