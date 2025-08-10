Frente a las cámaras: Jafet Soto primero le ganó y después le pegó donde más le duele al Machillo Ramírez con el gesto que enfurece a Alajuelense.

La advertencia que Jafet Soto le profirió a Liga Deportiva Alajuelense en la previa del clásico provincial se terminó haciendo realidad. Este domingo, Club Sport Herediano le ganó 1-0 con un gol de Marcel Hernández de penal y, aun en su momento más frágil, volvió a erigirse como su bestia negra.

Con un Anthony Walker inspirado bajo los tres palos, quien se encargó de silenciar las críticas por su regreso, los florenses pudieron resistir los embates del equipo que dirige Óscar “Machillo” Ramírez y salir vivos del Estadio Alejandro Morera Soto, que se le terminó volcando en contra a su entrenador.

El gesto de Jafet Soto que enfureció a todo Alajuelense

Resulta que, una vez finalizó el encuentro, Jafet Soto le hizo un gesto a la afición de Alajuelense que no cayó para nada bien: con sus manos, recreó el número 31 en referencia a la cantidad de títulos a la que llegó Herediano el pasado 28 de mayo, igualándolos como el segundo equipo más laureado del fútbol costarricense.

Publicidad

Publicidad

(Foto: José Morelli)

Ese día, Herediano se proclamó bicampeón en el Carlos Alvarado. Y siete meses antes, también con su presidente en el banquillo, silenció La Catedral pese a haber perdido 2-1 en la vuelta de la Gran Final. La diferencia es que esta vez, Soto sí pudo ganar allí por primera vez y le puso fin a su racha negativa después de catorce visitas.

Publicidad

“No era algo que tenía en mi cabeza. He venido acá en diferentes momentos y he perdido por distintas circunstancias: por una mano, por un fuera de lugar… aunque no les guste que se los recuerde, es la realidad. A mí ganar me interesa, pero más la medallita, levantar el trofeo, eso es lo que me importa. Y si no ganaba aquí, no me interesa”, aseguró el jerarca en rueda de prensa.

Publicidad

ver también Frente a todo el Morera Soto: la provocación de Marcel Hernández que hizo explotar a la afición de Alajuelense

Y sentenció: “¿Un triunfo es ponerse una medalla? No para mí. Triunfo es levantarse como nos levantamos hoy, después de la semana que tuvimos. Eso, para mí, es un triunfo, un trofeo. Solo puedo felicitar a mis jugadores por la calidad, la actitud, el esfuerzo y la personalidad de jugar acá”.

Publicidad

Ahora, Herediano se encuentra a la espera del nombramiento de su nuevo DT, Hernán Medford, quien volverá al club directo desde Marquense de Guatemala: “Mañana o el martes lo anunciaremos de forma oficial”, confirmó Soto.