Frente a todo el Morera Soto: la provocación de Marcel Hernández que hizo explotar a la afición de Alajuelense

El Club Sport Herediano necesitó muy poco para irse al descanso con ventaja frente a Liga Deportiva Alajuelense en el Morera Soto. Aunque los manudos fueron los que más buscaron el arco rival, obligando a Anthony Walker a lucirse con varias intervenciones, un error puntual les pasó factura.

En el tiempo adicional del primer tiempo, una mano dentro del área cometida por el español Alberto Toril terminó en penal para el equipo dirigido de forma interina por Jafet Soto.

El encargado de ejecutar la pena máxima no fue otro que el máximo goleador florense en este semestre: Marcel Hernández. El cubano tomó la pelota, encaró a Washington Ortega y definió con un remate fuerte y cruzado para poner el 1-0, alcanzando así su cuarto gol en siete partidos.

El gesto que hizo explotar al Morera Soto

Pero de lo que más se habló no fue del gol, sino la forma en que se celebró. Lejos de contenerse por su pasado en Alajuelense, Marcel Hernández se llevó la mano al oído frente a la afición local, en un claro gesto de provocación.

La reacción fue inmediata: varios aficionados rojinegros se levantaron de sus asientos y bajaron saltando las escaleras de La Catedral para increpar cara a cara al artillero rojiamarillo.

Sus compañeros intervinieron rápidamente para alejarlo, pero el gesto ya había encendido los ánimos en el Morera Soto. La acción le valió una tarjeta amarilla y, por supuesto, una lluvia de insultos desde las gradas

Un recuerdo que quedó muy atrás

Alajuelense es el segundo equipo en el que más partidos jugó Marcel Hernández, con 51 presentaciones, 20 goles y 13 asistencias, además de un título de Liga Concacaf.

Marcel Hernández tiene historia en Alajuela (LDA).

Sin embargo, esa etapa parece completamente cerrada: el artillero cubano ya ha levantado dos títulos nacionales como jugador florense, y en ambos casos se los ganó a su ex equipo.