No se vio en TV: Alexis Gamboa queda expuesto con la discusión que calienta el camerino de Alajuelense en el peor momento

La crisis en la Liga Deportiva Alajuelense del Machillo Ramírez sumó un nuevo capítulo en la noche del sábado, tras caer 0-2 frente a Puntarenas FC en el Torneo Clausura 2026 y las malas noticias parecen no terminar.

Durante este encuentro, la frustración fue evidente en varios pasajes del juego. El defensor Alexis Gamboa dejó a su equipo con diez hombres desde el minuto 62 y, al retirarse de la cancha, protagonizó un fuerte cruce de palabras con su compañero Ángel Zaldívar.

Así quedó expuesto Alexis Gamboa en Alajuelense

Si bien no se vio en la transmisión oficial, la discusión entre Alexis Gamboa y Ángel Zaldívar terminó por encender aún más el camerino de Alajuelense en uno de sus momentos más delicados.

Así fue como las cámaras de Tigo Sports captaron el tenso cruce entre Alexis Gamboa y el mexicano Ángel Zaldívar cuando el defensor abandonaba el terreno de juego.

Así fue el cruce entre Alexis Gamboa y Ángel Zaldívar – Tigo Sports

Según se aprecia en la transmisión de Tigo Sports, mientras salía del terreno se topó al mexicano Zaldívar, quien le puso las manos en el pecho y la espalda y le dijo algo; Gamboa le respondió con fuertes ademanes y el azteca le siguió gritando algunas cosas.

Con el marcador en contra y con un futbolista menos, la expulsión de Gamboa terminó por inclinar definitivamente la balanza. Alajuelense perdió fuerza y quedó prácticamente sentenciado el partido con una nueva derrota para La Liga que parece no tocar fondo en este Clausura 2026.