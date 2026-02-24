Cosechaba piñas en Costa Rica, logró dar el salto a Europa y ahora se acerca a La Sele: “No me rendí pese a las dificultades”

El 13 de septiembre de 2020, con 20 años, nueve meses y ocho días, Johan Cortés debutó profesionalmente con el primer equipo de Municipal Pérez Zeledón. Fue en la victoria 1-0 ante Herediano y bajo la dirección técnica de Johnny Chaves.

Sin embargo, un año después, tras no lograr asentarse en el cuadro generaleño y sumar una experiencia fallida en Barrio México FC, el defensor central oriundo de Coto 45 quedó alejado del fútbol profesional.

Johan Cortés se formó en Pérez Zeledón (MPZ).

Del fútbol a la piñera

Cortés comenzó a trabajar en la empresa Pindeco, una piñera ubicada en Buenos Aires, Puntarenas. Cumplía jornadas agobiantes bajo el sol tropical, con el machete en la mano y la responsabilidad de sostener a su familia sobre los hombros, pero nunca dejó de creer que podía volver.

“Desde que estaba trabajando en la piñera, yo me decía en la mente que en la mínima oportunidad que tenga, la iba a aprovechar. Obviamente, uno valora el trabajo, pero siempre y cuando uno pueda estar en un lugar mejor, debe intentarlo”, confesó el zaguero en entrevista con La Teja.

Cortés trabajó para la empresa Pindeco, en Puntarenas (Surcos Digital).

La oportunidad llegó en 2022, cuando regresó a Pérez Zeledón y luego pasó a Municipal Liberia. Su rendimiento volvió a darle visibilidad y terminó abriéndole la puerta para dar el salto a Europa, un paso que muy pocos jugadores de su región han conseguido.

El salto a Europa y el sueño de La Sele

Hoy Cortés defiende la camiseta del KF Tirana, en la primera división de Albania. Firmó contrato por año y medio y ya suma cinco partidos jugados como titular; solo se perdió uno por lesión y otro por acompañar a su compañero Freddy Álvarez tras una dura pérdida familiar.

“Mi idea es hacer las cosas bien, jugar la mayoría de partidos y ojalá ser llamado a la Selección de Costa Rica”, comenta desde Europa, donde busca consolidarse y aspirar a ligas aún más competitivas.

Johan Cortés sueña con la Tricolor (La Teja/Johan Cort´s).

Más allá de lo deportivo, el defensor asegura que lo que más le importa es inspirar a los jóvenes de su comunidad. “Ser ejemplo para los niños es un orgullo. Yo la pulseé bastante, no me rendí pese a las dificultades, y quiero mostrar que ese camino sí es posible”, concluyó.

