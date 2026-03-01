Es tendencia:
“Negociaciones avanzadas”: Horacio Esquivel alista maletas para dejar Costa Rica y dirigir a un equipo al borde del descenso

Horacio Esquivel está cerca de convertirse en el nuevo DT de un equipo de Guatemala que atraviesa una seria crisis deportiva e institucional.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Horacio Esquivel dirigirá por primera vez fuera de Costa Rica.
© Albert Marín / La TejaHoracio Esquivel dirigirá por primera vez fuera de Costa Rica.

Después de estar casi once meses sin dirigir, el técnico costarricense Horacio Esquivel podría volver a los banquillos para el Torneo Clausura 2026.

Pero el detalle es que no sería el de la máxima categoría de Costa Rica y tampoco el de Liga de Ascenso. A sus 64 años, el nacido en Limón se encuentra a detalles de sumar su primera experiencia en el extranjero.

Horacio Esquivel se marcharía a Guatemala

Según informó el periodista Kevin Jiménez a través de sus redes sociales, Horacio Esquivel “tiene negociaciones avanzadas para ser el nuevo entrenador del Marquense de Guatemala”.

El experimentado estratega —quien además es psicólogo— pasó por Limón, la institución donde empezó a labrar su carrera como DT, llevándola incluso a semifinales en el Invierno 2015; Puntarenas, club con el que hizo una campaña histórica para devolverlo a la máxima categoría luego de 8 años; Guanacasteca, donde estuvo a punto de conseguir la clasificación a la Copa Centroamericana en 2024; y Pérez Zeledón, su último equipo.

Tuvo paso por Alajuelense y Saprissa, pero ahora llega como salvador para evitar el descenso de un equipo con tradición en Centroamérica

Estuvo al mando de los generaleños en 39 encuentros, de los cuales ganó 53, empató 35 y perdió 60. Su mayor logro allí fue haberlos dejado afuera de la zona de descenso. Y ahora le esperaría una tarea igual o más compleja en Marquense, que está último en el Clausura 2026, con 8 puntos, y también en la tabla acumulada, con 31.

Al estratega de los Leones, Leonel “Cholo” Noriega, lo habían cesado del cargo hace una semana. Pero no pudieron rescindirle contrato por los serios problemas económicos que atraviesa el club y sigue en el cargo. De hecho, dirigió en la reciente derrota 0-1 contra Municipal y lideró el entreno de este domingo.

La prueba definitiva para Noriega llegaría este miércoles 4 de marzo, contra un rival directo en la lucha por la permanencia: Guastatoya. De no sacar un resultado positivo, se abrirían los caminos para la llegada de Esquivel a Marquense.

En síntesis

  • Rumbo a Guatemala: Horacio Esquivel negocia su llegada al Marquense, en lo que sería su primera experiencia internacional.
  • Misión permanencia: El técnico costarricense asumiría el reto de salvar al club guatemalteco del descenso.
  • Fecha clave: El resultado del Marquense este miércoles 4 de marzo definiría su contratación inmediata.
