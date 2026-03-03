El Salvador Sub 20 vs. Surinam: dónde ver y qué necesita La Selecta para clasificarse al Premundial 2026

Es “noche de final” para El Salvador Sub-20 en Managua: la Azulita enfrenta a Surinam en la última jornada del Grupo A de las Clasificatorias Sub-20 de Concacaf, en un torneo que es directo: solo el primero del grupo avanza al Premundial 2026.
¿Cuándo juegan El Salvador Sub-20 vs. Surinam?
- Partido: El Salvador Sub-20 vs. Surinam Sub-20
- Fecha: martes 3 de marzo de 2026
- Hora: 8:00 p. m. de Centroamérica
- Sede: Estadio Miguel “Chocorrón” Buitrago, Managua (Nicaragua)
Dónde ver EN VIVO en El Salvador y Centroamérica
En Centroamérica, el partido se podrá ver en vivo por Disney+.
Qué necesita El Salvador para clasificarse al Premundial
La cuenta es simple: clasifica el 1° del grupo.
Con el contexto de resultados previos, El Salvador llega con impulso: venció 2-0 a Granada y mantuvo su inicio perfecto.
Surinam, en cambio, dejó puntos en el camino al caer 2-1 ante San Martín.
La Selecta llega con puntaje perfecto a esta última fecha. (Instagram)
Escenario práctico para La Selecta
- Si gana o empata: se asegura terminar primero del Grupo A. (Porque solo se le puede igualar por puntos con una derrota, y no lo superarían).
- Si pierde: puede clasificarse igual, pero ya entra a jugar la diferencia de goles/criterios de desempate (en Concacaf normalmente pesan puntos, diferencia de goles y goles a favor antes de mirar el mano a mano).
Cómo llega El Salvador
La Azulita llega al choque con Surinam con puntaje perfecto en sus primeras presentaciones y con una señal clara: además de ganar, está marcando diferencias.
Resultados previos (Grupo A)
- El Salvador 3-0 Guayana Francesa
- San Martín 1-4 El Salvador
- Granada 0-2 El Salvador
- El Salvador 7-0 Belice
Cómo llega Surinam
Surinam aparece como el rival más peligroso del grupo por dos razones: ya mostró poder de gol y tiene al jugador más determinante del arranque, Xavi Dors.
Resultados previos (Grupo A)
- Surinam 7-2 Belice
- Surinam 2-0 Guayana Francesa
- Surinam 1-2 San Martín
- Surinam 4-0 Granada
Así está el Grupo A de las Clasificatorias Sub-20 de Concacaf
Con 4 partidos jugados por selección y a la espera de la Fecha 5 (martes 3 de marzo), la tabla del Grupo A llega así:
- El Salvador – 12 pts (4PJ, 4G, 0E, 0P) | GF 16 / GC 1 | DG +15
- Surinam – 9 pts (4PJ, 3G, 0E, 1P) | GF 14 / GC 4 | DG +10
- Belice – 6 pts (4PJ, 2G, 0E, 2P) | GF 8 / GC 16 | DG -8
- San Martín – 4 pts (4PJ, 1G, 1E, 2P) | GF 5 / GC 8 | DG -3
- Granada – 3 pts (4PJ, 1G, 0E, 3P) | GF 2 / GC 10 | DG -8
- Guayana Francesa – 1 pt (4PJ, 0G, 1E, 3P) | GF 3 / GC 9 | DG -6
Así se juega la última fecha
- Granada vs. Guayana Francesa
- Belice vs. San Martín
- El Salvador vs. Surinam