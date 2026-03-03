Es tendencia:
El Salvador Sub 20 vs. Surinam: dónde ver y qué necesita La Selecta para clasificarse al Premundial 2026

Este martes, La Selecta se juega un lugar en el Premundial 2026 de la Concacaf.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

El Salvador y Surinam van por un lugar en el Premundial 2026.
Es “noche de final” para El Salvador Sub-20 en Managua: la Azulita enfrenta a Surinam en la última jornada del Grupo A de las Clasificatorias Sub-20 de Concacaf, en un torneo que es directo: solo el primero del grupo avanza al Premundial 2026.

¿Cuándo juegan El Salvador Sub-20 vs. Surinam?

  • Partido: El Salvador Sub-20 vs. Surinam Sub-20
  • Fecha: martes 3 de marzo de 2026
  • Hora: 8:00 p. m. de Centroamérica
  • Sede: Estadio Miguel “Chocorrón” Buitrago, Managua (Nicaragua)

Dónde ver EN VIVO en El Salvador y Centroamérica

En Centroamérica, el partido se podrá ver en vivo por Disney+.

Qué necesita El Salvador para clasificarse al Premundial

La cuenta es simple: clasifica el 1° del grupo.

Con el contexto de resultados previos, El Salvador llega con impulso: venció 2-0 a Granada y mantuvo su inicio perfecto.

Surinam, en cambio, dejó puntos en el camino al caer 2-1 ante San Martín.

La Selecta llega con puntaje perfecto a esta última fecha. (Instagram)

Escenario práctico para La Selecta

  • Si gana o empata: se asegura terminar primero del Grupo A. (Porque solo se le puede igualar por puntos con una derrota, y no lo superarían).
  • Si pierde: puede clasificarse igual, pero ya entra a jugar la diferencia de goles/criterios de desempate (en Concacaf normalmente pesan puntos, diferencia de goles y goles a favor antes de mirar el mano a mano).

Cómo llega El Salvador

La Azulita llega al choque con Surinam con puntaje perfecto en sus primeras presentaciones y con una señal clara: además de ganar, está marcando diferencias.

Resultados previos (Grupo A)

  • El Salvador 3-0 Guayana Francesa
  • San Martín 1-4 El Salvador
  • Granada 0-2 El Salvador
  • El Salvador 7-0 Belice
Cómo llega Surinam

Surinam aparece como el rival más peligroso del grupo por dos razones: ya mostró poder de gol y tiene al jugador más determinante del arranque, Xavi Dors.

Resultados previos (Grupo A)

  • Surinam 7-2 Belice
  • Surinam 2-0 Guayana Francesa
  • Surinam 1-2 San Martín
  • Surinam 4-0 Granada

Así está el Grupo A de las Clasificatorias Sub-20 de Concacaf

Con 4 partidos jugados por selección y a la espera de la Fecha 5 (martes 3 de marzo), la tabla del Grupo A llega así:

  1. El Salvador12 pts (4PJ, 4G, 0E, 0P) | GF 16 / GC 1 | DG +15
  2. Surinam9 pts (4PJ, 3G, 0E, 1P) | GF 14 / GC 4 | DG +10
  3. Belice6 pts (4PJ, 2G, 0E, 2P) | GF 8 / GC 16 | DG -8
  4. San Martín4 pts (4PJ, 1G, 1E, 2P) | GF 5 / GC 8 | DG -3
  5. Granada3 pts (4PJ, 1G, 0E, 3P) | GF 2 / GC 10 | DG -8
  6. Guayana Francesa1 pt (4PJ, 0G, 1E, 3P) | GF 3 / GC 9 | DG -6

Así se juega la última fecha

  • Granada vs. Guayana Francesa
  • Belice vs. San Martín
  • El Salvador vs. Surinam
