El Salvador Sub 20 vs. Surinam: dónde ver y qué necesita La Selecta para clasificarse al Premundial 2026

Es “noche de final” para El Salvador Sub-20 en Managua: la Azulita enfrenta a Surinam en la última jornada del Grupo A de las Clasificatorias Sub-20 de Concacaf, en un torneo que es directo: solo el primero del grupo avanza al Premundial 2026.

¿Cuándo juegan El Salvador Sub-20 vs. Surinam?

Partido : El Salvador Sub-20 vs. Surinam Sub-20

: El Salvador Sub-20 vs. Surinam Sub-20 Fecha : martes 3 de marzo de 2026

: martes 3 de marzo de 2026 Hora : 8:00 p. m. de Centroamérica

: 8:00 p. m. de Centroamérica Sede: Estadio Miguel “Chocorrón” Buitrago, Managua (Nicaragua)

Dónde ver EN VIVO en El Salvador y Centroamérica

En Centroamérica, el partido se podrá ver en vivo por Disney+.

Qué necesita El Salvador para clasificarse al Premundial

La cuenta es simple: clasifica el 1° del grupo.

Con el contexto de resultados previos, El Salvador llega con impulso: venció 2-0 a Granada y mantuvo su inicio perfecto.

Surinam, en cambio, dejó puntos en el camino al caer 2-1 ante San Martín.

La Selecta llega con puntaje perfecto a esta última fecha. (Instagram)

Escenario práctico para La Selecta

Si gana o empata: se asegura terminar primero del Grupo A. (Porque solo se le puede igualar por puntos con una derrota, y no lo superarían).

se asegura terminar primero del Grupo A. (Porque solo se le puede igualar por puntos con una derrota, y no lo superarían). Si pierde: puede clasificarse igual, pero ya entra a jugar la diferencia de goles/criterios de desempate (en Concacaf normalmente pesan puntos, diferencia de goles y goles a favor antes de mirar el mano a mano).

Cómo llega El Salvador

La Azulita llega al choque con Surinam con puntaje perfecto en sus primeras presentaciones y con una señal clara: además de ganar, está marcando diferencias.

Resultados previos (Grupo A)

El Salvador 3-0 Guayana Francesa

San Martín 1-4 El Salvador

Granada 0-2 El Salvador

El Salvador 7-0 Belice

Cómo llega Surinam

Surinam aparece como el rival más peligroso del grupo por dos razones: ya mostró poder de gol y tiene al jugador más determinante del arranque, Xavi Dors.

Resultados previos (Grupo A)

Surinam 7-2 Belice

Surinam 2-0 Guayana Francesa

Surinam 1-2 San Martín

Surinam 4-0 Granada

Así está el Grupo A de las Clasificatorias Sub-20 de Concacaf

Con 4 partidos jugados por selección y a la espera de la Fecha 5 (martes 3 de marzo), la tabla del Grupo A llega así:

El Salvador – 12 pts (4PJ, 4G, 0E, 0P) | GF 16 / GC 1 | DG +15 Surinam – 9 pts (4PJ, 3G, 0E, 1P) | GF 14 / GC 4 | DG +10 Belice – 6 pts (4PJ, 2G, 0E, 2P) | GF 8 / GC 16 | DG -8 San Martín – 4 pts (4PJ, 1G, 1E, 2P) | GF 5 / GC 8 | DG -3 Granada – 3 pts (4PJ, 1G, 0E, 3P) | GF 2 / GC 10 | DG -8 Guayana Francesa – 1 pt (4PJ, 0G, 1E, 3P) | GF 3 / GC 9 | DG -6

Así se juega la última fecha

Granada vs. Guayana Francesa

Belice vs. San Martín

El Salvador vs. Surinam

