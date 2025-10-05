Mensaje contundente: Joel Campbell reaparece tras no ser convocado por el Piojo Herrera y causa revuelo en Costa Rica

Joel Campbell fue el héroe de la Liga Deportiva Alajuelense en la clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana 2025. El atacante de 33 años volvió a mostrar un gran nivel con el uniforme rojinegro y ayudó a dar vuelta la serie ante el Motagua en territorio catracho con un golazo de volea que silenció al Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Tras su actuación en Honduras, muchos fanáticos ticos esperaban ver el nombre del ex Arsenal en la convocatoria de Miguel “Piojo” Herrera para que la Selección de Costa Rica visitara a su par hondureña en un duelo definitorio rumbo al Mundial 2026, programado para el jueves 9 de octubre a las 8:00 p.m. (hora de Centroamérica) en el Francisco Morazán.

ver también Concacaf lo confirma: Machillo Ramírez recibe la noticia que todo Alajuelense esperaba tras eliminar a Motagua de la Copa Centroamericana

A un paso de regresar a La Sele

Finalmente, el estratega mexicano, si bien volvió a llamar a referentes como Kendall Waston y Celso Borges, decidió no contar con los servicios de Joel Campbell. Según informó el periodista Ferlín Fuentes, “Herrera y Campbell mantuvieron una conversación privada, en la que el estratega le reiteró que necesita que tenga ritmo de juego para poder considerarlo en el once nacional“.

Publicidad

Publicidad

Joel Campbell no regresará a La Sele en esta fecha FIFA (Getty).

Cabe señalar que al experimentado delantero le ha costado encontrar regularidad esta temporada con la Liga, perdiéndose buena parte de agosto y septiembre debido a lesiones musculares.

Publicidad

La respuesta de Joel Campbell

Pocas horas después de conocerse la convocatoria del Piojo Herrera, Campbell apareció en su cuenta de X (ex Twitter) con un mensaje que llamó la atención de los ticos.

Publicidad

El futbolista reposteó un video de su golazo ante Motagua, publicado originalmente por Concacaf, que decía “Golazo de volea con el sello de Campbell“, y le agregó un mensaje conciso usando solo emoticones: “😅⚽️“.

Publicidad

Tweet placeholder

En los comentarios, muchos aficionados tocaron el tema de la Selección. “Merecías ir a la Sele crack. Sigue así y pronto se te dará“, “Mantenga ese nivel, todo en su momento y deje a los detractores callados“, “El post es para llamar la atención por no ser convocado“, “Si juega así de aquí a diciembre va al Mundial“, son algunos de los mensajes que dejaron los seguidores manudos.

Publicidad

Publicidad

ver también Piojo Herrera no lo deja pasar: Jeyland Mitchell confirma la noticia que puede cambiarlo todo de cara al duelo con Honduras

Por ahora, Joel Campbell deberá seguir demostrando con la Liga Deportiva Alajuelense que puede recuperar la regularidad que el cuerpo técnico de la Selección exige. Su ausencia en esta convocatoria no cierra la puerta a futuros llamados, especialmente si mantiene el nivel mostrado en la agónica clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana.