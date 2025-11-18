Gestos hacia la afición: Álvaro Zamora enciende la furia de Costa Rica mientras La Sele se está quedando fuera del Mundial 2026

La Selección de Costa Rica está viviendo otra noche para el olvido en San José. El ambiente en la Joya de la Sabana es una mezcla de tensión y frustración, mientras los miles de aficionados presentes observan cómo el sueño mundialista se les escapa entre los dedos.

Al término del primer tiempo, La Sele empata 0-0 ante Honduras, un resultado que la deja muy lejos del milagro que necesitaba para seguir con vida rumbo al Mundial 2026.

Y como si fuera poco, desde Curazao llegó la noticia que terminó de golpear el ánimo nacional: Haití derrota 2-0 a Nicaragua, resultado que prácticamente sentencia al cuadro tricolor a ver la Copa del Mundo por televisión.

Álvaro Zamora en el ojo de la tormenta

En medio de ese rendimiento tan pobre, uno de los principales señalados por la afición es Álvaro Zamora. El extremo sorprendió a todos al aparecer como titular por la banda derecha en un 4-4-2 con el que Miguel “Piojo” Herrera esperaba sorprender a los catrachos.

Zamora, actual jugador del Académico de Viseu de Portugal, se hizo cargo de las pelotas paradas de Costa Rica. Antes de ejecutar cada tiro de esquina, levantó los brazos una y otra vez pidiendo apoyo, buscando despertar a una afición ya agotada.

Pero su bajo rendimiento (en sintonía con el resto del equipo) terminó por provocar una respuesta negativa en el estadio. En especial al minuto 43, cuando perdió un balón en ataque y, por pura fortuna, terminó encontrando un córner tras un desvío, repitiendo su gesto y acelerando aún más el fastidio en las tribunas.

Al entretiempo, los ticos estallaron en redes sociales, dejando en claro su descontento con el jugador surgido del Deportivo Saprissa. “Indigno primer tiempo, en especial de Álvaro Zamora”, “¿Álvaro Zamora sobre Joel Campbell? ¿En serio, Piojo?”, “Desesperante lo de Zamora… como siempre”, escribieron usuarios frustrados por el nivel del equipo y por la presencia del extremo en el once titular.

A los 10 minutos del segundo tiempo, Zamora terminó siendo reemplazado entre silbidos de la afición. En su lugar ingresó Kenneth Vargas, atacante que actualmente milita en el Club Sport Herediano.