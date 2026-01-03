Jafet Soto está al tanto: la firme postura de Herediano sobre el futuro de Allan Cruz en pleno mercado de fichajes

El mercado de fichajes en Costa Rica aún no ha finalizado, pero ya puede afirmarse que el Club Sport Herediano es uno de los equipos de la Liga Promérica que mejor se ha reforzado de cara al Torneo Clausura 2026.

Los florenses ya le dieron la bienvenida a Randall Leal, proveniente del DC United de la MLS, y confirmaron el regreso de dos figuras que saben lo que es campeonar en Heredia: los mexicanos José de Jesús González y Everardo Rubio.

ver también Erick Lonnis dijo no: Randall Leal firmó con Herediano y esto es lo que podría ganar en el equipo de Jafet Soto

El Team necesita asegurar a Allan Cruz

Sin embargo, pese a haber asegurado tres refuerzos más que competitivos, una porción mayoritaria de la afición rojiamarilla considera que la directiva presidida por Jafet Soto todavía debe concretar una firma indispensable: la de la renovación de Allan Cruz.

El mediocampista ofensivo de 29 años es una de las grandes figuras del Team y su situación contractual ha captado la intención de otros equipos del fútbol nacional. A falta de seis meses para el final de su vínculo, Cruz aún no llegó a un acuerdo para extenderlo.

Allan Cruz finaliza su contrato en junio de este año (CS Herediano).

Herediano le acercó una primera propuesta de renovación por dos años, pero el periodista Kevin Jiménez informó que la oferta fue rechazada por el futbolista, lo que mantiene alarmados a los fanáticos rojiamarillos.

Publicidad

Publicidad

La postura de la afición florense

En la cuenta oficial de Instagram del club, dentro de la sección de comentarios en la publicación que confirmaba el retorno de Everardo Rubio para 2026, los hinchas hicieron sentir su reclamo.

“Bien, ahora solo falta que renueven a Allan Cruz para tener buena media”, “Excelente, Allan Cruz no se vaya para la Liga, nosotros lo queremos, lo estimamos, lo valoramos mucho”, y “Muy bien. Ahora lo que sigue es renovar a Allan Cruz”, fueron algunos de los mensajes con más interacciones.

Publicidad

Herediano se manifiesta en las redes (Instagram).

Publicidad

ver también Jafet Soto redobla la apuesta: el polémico mensaje de Herediano que golpea a Saprissa tras fichar a Randall Leal

Así, la postura del pueblo florense no podría estar más clara: su deseo es que Jafet Soto haga todo lo que esté a su alcance para asegurar la continuidad de un volante que ya ganó tres campeonatos nacionales y una Liga Concacaf defendiendo el uniforme herediano.