“Lo necesita a horrores”: revelan el club grande de Costa Rica que entraría en crisis si La Sele no clasifica

La eventual eliminación de la Selección de Costa Rica del Mundial 2026 no solo tendría un impacto deportivo e histórico: también provocaría un golpe económico que amenaza con sacudir a varios clubes del país.

La Federación Costarricense de Fútbol dejaría de percibir entre 14 y 25 millones de dólares, dinero que, según revelaron en Teléfono Rojo, estaba destinado en parte a apoyar financieramente a instituciones del fútbol nacional.

Y, dentro de ese panorama, ya trascendió cuál sería el club más afectado. Es uno de los equipos más importantes dentro del fútbol tico y podría quedar contra las cuerdas, si la Sele no puede llegar a la cita mundialista.

¿Cuál es el equipo de Costa Rica más complicado si La Sele no va al Mundial?

Durante la última edición de Teléfono Rojo, el periodista Josué Quesada explicó que Cartaginés sería el equipo que enfrentaría la situación más crítica si la Sele no logra el boleto al Mundial.

Quesada lo resumió sin rodeos: “Cartaginés lo necesita a horrores, tiene muchas deudas con entidades públicas”.

El club brumoso arrastra compromisos económicos que, sin el apoyo indirecto que recibiría a través de la Federación, podrían convertirse en una carga difícil de sostener. La clasificación de la Sele, más allá del orgullo deportivo, significaba una inyección financiera capaz de darle oxígeno a la institución.

Cartaginés no sería el único afectado

Según el programa, Herediano también estaría en una posición complicada debido a la enorme inversión en su nuevo estadio, un proyecto que requiere liquidez constante y que podría resentirse en un escenario de ingresos federativos reducidos.

En el caso de Saprissa, la situación no sería tan dramática como la del Cartaginés, pero igualmente preocupante: el club necesita una nueva inversión significativa para sostener su estructura deportiva y administrativa. Sin los fondos que genera la participación mundialista, esa búsqueda se volvería más exigente.