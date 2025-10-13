Fuerza Pública casi arresta a futbolista de Nicaragua, pero lo dejó enfrentar a Costa Rica: esto pasará con él tras el partido

La Selección de Costa Rica se preparaba para su tercer partido de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, un duelo clave ante Nicaragua en el Estadio Nacional (ahora INS Estadio). El ambiente era de expectativa total: el equipo de Miguel Herrera buscaba sumar en casa, mientras los nicaragüenses llegaban con la ilusión de dar la sorpresa ante uno de los favoritos del área.

Sin embargo, minutos antes del inicio del compromiso, una situación insólita y ajena al fútbol sacudió la concentración de la selección visitante. Algo que realmente nunca había pasado en un partido de esta envergadura.

¿Qué sucedió en la previa al partido entre Costa Rica y Nicaragua?

Según reportó el periodista Christian Sandoval, miembros de la Fuerza Pública de Costa Rica ingresaron al camerino de Nicaragua con la orden de detener a uno de sus jugadores por una causa de pensión alimenticia.

¿Qué sucederá después del partido?

De acuerdo con la información divulgada, el futbolista de Nicaragua logró llegar a un acuerdo con las autoridades en el mismo estadio: se le permitió disputar el encuentro ante La Sele, con el compromiso de presentarse ante el juzgado correspondiente una vez finalizado el partido para realizar el depósito de lo adeudado.

La información sobre el jugador casi detenido de Nicaragua. (Foto: X)

La escena sorprendió a todos los presentes en el Estadio Nacional y generó una mezcla de asombro y tensión en el cuerpo técnico nicaragüense. A pesar del episodio, el equipo visitante mantuvo su alineación y el encuentro se disputó con normalidad.

Hasta el momento, la identidad del jugador no ha sido revelada oficialmente, pero el hecho ha provocado una fuerte repercusión en redes sociales y medios regionales, tanto por la gravedad del asunto como por la peculiar forma en que se resolvió justo antes de un partido eliminatorio.