Xelajú MC sacó un buen resultado este miércoles en la ida de la final de la Copa Centroamericana contra la Liga Deportiva Alajuelense. Fue por 1-1 en el Morera Soto y ahora todo se definirá en territorio guatemalteco la próxima semana.

El Superchivo está pasando por un gran momento a nivel deportivo. Uno de los grandes responsables de este presente es Amarini Villatoro. El técnico fue campeón nacional en la temporada pasada y ahora su equipo está en la final del certamen más importante de la región centroamericana.

Este éxito del entrenador guatemalteco llevó a que de diferentes partes de Centroamérica se fijen en él. Y es que, según la información de “El Pelón GT” en sus redes sociales, Villatoro está en la mira de la Selección de Nicaragua.

“La Federación de Fútbol de Nicaragua lo quiere y le solicitó que presente su plan de trabajo y estrategia para ser elegido como estratega de la selección pinolera“, confirmó la fuente mencionada, después de que el Fantasma Figueroa sea despedido de su cargo.

La declaración de Amarini Villatoro que podría alejarlo de Xelajú

Casualmente, días atrás, el DT guatemalteco confesó que podría dirigir en el extranjero y también le cerró las puertas a la Selección de Guatemala:

“Soy del día a día y en la edad que tengo, soy de estar en el entreno diario. Extrañé mucho eso los años que estuve en selección. Fue una linda experiencia, nos quedamos con la espinita, puede ser más adelante. Mi idea es estar aquí (Xelajú MC) o volver a dirigir en el extranjero“, dijo sobre su posibilidad de dejar al equipo chivo.

Además, esto reveló sobre volver al seleccionado chapín: “El proceso debe continuar con el profesor Tena. Han hecho más cosas buenas que malas. La selección en este proceso que viene no lo veo. No es el momento adecuado”.