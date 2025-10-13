De bailarín frustrado a héroe nacional: el compañero de Patrick Sequeira que clasificó a Cabo Verde al Mundial 2026

Patrick Sequeira, arquero de la Selección de Costa Rica, comparte vestuario en el Casa Pia AC de Portugal con un jugador que acaba de escribir una de las páginas más emocionantes en la historia del fútbol africano.

Este lunes 13 de octubre, Dailon Livramento se transformó en héroe nacional al marcar el gol que abrió el marcador en la victoria 3-0 de Cabo Verde sobre Eswatini, resultado que aseguró la clasificación al Mundial 2026, la primera en la historia del pequeño archipiélago africano.

La hazaña de los Tiburones

Cosechando 23 puntos en 10 partidos, los “Tiburones Azules” cerraron las eliminatorias como líderes del Grupo D, superando nada menos que a Camerún, además de Libia, Angola, Mauricio y los propios suazis.

Con una población de apenas 524 mil habitantes, Cabo Verde se convertirá en el país más pequeño en disputar una Copa del Mundo después de Islandia (404 mil habitantes), que lo logró en Rusia 2018.

De bailarín a héroe nacional

La historia de Livramento, el protagonista de la hazaña caboverdiana, pudo haber sido muy distinta. Nacido en Róterdam, Países Bajos, en el año 2001, el delantero creció entre dos pasiones: el fútbol y la música.

“Por un lado, admiraba a Ronaldinho; por otro, a Michael Jackson”, contó alguna vez a La Gazzetta dello Sport. “A los 12 decidí dejar el fútbol y empezar a bailar. Mis padres me apoyaron. Pero después de un año quise volver al fútbol, y ellos también apoyaron esa decisión”.

El atacante, que es hermano de un rapero del grupo neerlandés Broederliefde, reconoce que su figura fue clave para regresar al deporte: “Somos muy cercanos. Siempre me recuerda que estoy viviendo su sueño, porque él también quería ser futbolista profesional. Es mi mejor amigo, la primera persona con la que hablo de cualquier cosa”, reveló.

Orgullo caboverdiano

Aunque nació y se formó en Europa, Livramento nunca dudó en representar a Cabo Verde. “Porque siento que es mi país. Crecí con mentalidad caboverdiana, y cuando le dije a mi familia que quería jugar para Cabo Verde, se alegraron muchísimo. Esta decisión me llena de orgullo”, afirmó.

Formado en el Excelsior de los Países Bajos, el delantero de 1,85 metros milita actualmente en el Casa Pia AC, donde comparte vestuario con Sequeira. Suma cuatro apariciones esta temporada en la Liga Portuguesa, en la que su equipo marcha en la mitad de tabla.

Con la camiseta de su selección, Livramento acumula 4 goles en 16 partidos, pero este último será recordado para siempre: el que cambió la historia de un país que soñó durante décadas con llegar a una Copa del Mundo.