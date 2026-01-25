Fue formado en Saprissa, Alajuelense lo fichó desde Europa y ahora recibe la noticia que frena su carrera: “No podrá jugar más”

Formado en el Deportivo Saprissa y con un recorrido que lo llevó incluso al fútbol europeo antes de regresar al país, el jugador llegó a la Liga Deportiva Alajuelense como una apuesta importante para el proyecto deportivo.

Sin embargo, su presente dio un giro inesperado tras conocerse una decisión que impacta directamente su futuro.

¿Cuál es el jugador de Alajuelense que ha recibido una complicada noticia sobre su futuro?

La llegada de Malcolm Pilone a Alajuelense tendrá consecuencias directas en la conformación del plantel para el Campeonato Nacional.

El periodista Yashin Quesada dio a conocer que Tristán Demetrius no podrá volver a jugar el torneo local, ya que su condición de extranjero lo limita a competir únicamente en Concacaf, al no contar todavía con la nacionalidad costarricense

“Con la llegada de Pilone, Tristan Demetrius no podrá jugar más en el Campeonato, podría ser tomado en cuenta únicamente en CONCACAF. Los extranjeros manudos en el torneo serán: (Pilone, Ortega, Zaldívar, Cisneros y Lucumí). Demetrius todavía no cuenta aún con la nacionalidad tica”, compartió Yashin Quesada en su cuenta oficial de X.

De esta manera, el cupo de extranjeros en Alajuelense queda completo con Malcolm Pilone, Washington Ortega, Aarón Zaldívar, Facundo Cisheros y Lucumí, lo que deja sin espacio a Tristán Demetrius para el torneo local.

Así fue el recorrido de Tristán Demetrius

En 2025, Liga Deportiva Alajuelense sorprendió al anunciar el fichaje de Tristán Demetrius, delantero haitiano formado en las divisiones menores de Saprissa y señalado en su momento como una de sus principales promesas ofensivas.

Llegó procedente del Gent B de Bélgica, desde donde fue traído por el conjunto rojinegro como una apuesta de proyección. Ahora, con este panorama su lugar estaría lejos del primer equipo de Alajuelense, por lo que podría seguir en la categoría Sub-21 de los manudos.