Fuera de Alajuelense: Machillo Ramírez toma la decisión que puede sentenciar el futuro de una de sus figuras

En las últimas horas trascendió que la directiva de Liga Deportiva Alajuelense está dispuesta a negociar con Municipal Liberia por el traspaso de su capitán, Malcom Pilone.

A través del gerente deportivo Carlos Vela, el club manudo ya realizó un contacto formal con la institución de Nicoya para iniciar conversaciones y evaluar las condiciones de una eventual operación.

La posible llegada del volante de 28 años responde a una necesidad del entrenador Óscar “Machillo” Ramírez, que considera indispensable reforzar el mediocampo tras un arranque irregular en el Clausura 2026.

El dilema del cupo extranjero

Sin embargo, la negociación abre un frente sensible puertas adentro, ya que Pilone es de nacionalidad argentina y ocuparía una plaza de extranjero en una planilla que ya tiene el cupo completo.

Actualmente, Alajuelense tiene inscritos cinco futbolistas foráneos para el Clausura 2026: Washington Ortega, Jeison Lucumí, Ronaldo Cisneros, Ángel Zaldívar y Tristán Demetrius. En ese escenario, el joven atacante haitiano aparece como el principal apuntado a dejar su lugar si se concreta el arribo del ex Rosario Central.

Tristán Demetrius no tuvo un buen inicio de torneo (Instagram).

Aunque Demetrius tuvo participación en los primeros partidos del campeonato, le costó adaptarse al ritmo de la Primera División luego de consolidarse como una de las grandes figuras del Alto Rendimiento.

Gastar uno de los cupos de extranjero en un jugador de 20 años aún en proceso de maduración no parece hoy la decisión más eficiente para un equipo urgido de resultados.

¿Qué pasará con Demetrius?

Si la operación por Pilone avanza, el futuro de Tristán Demetrius podría resolverse por dos vías. La primera opción es su regreso al equipo Sub-21 manudo por otros seis meses.

La segunda alternativa es buscarle un destino a préstamo, una salida que le permitiría sumar roce profesional en Primera División sin romper su vínculo con la Liga. En cualquier caso, el haitiano dejaría de integrar el equipo de Machillo Ramírez en este Clausura 2026.