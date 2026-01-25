Creichel Pérez se fue silbado y Washington Ortega le envió un mensaje directo a la afición de Alajuelense: “Nos duele”

Tras el triunfo de la Liga Deportiva Alajuelense por 1-0 ante San Carlos, con anotación de Isaac Badilla, el ambiente en el estadio dejó sensaciones encontradas.

Mientras el equipo celebraba una victoria importante, Creichel Pérez fue silbado por un sector de la afición al ser sustituido en el segundo tiempo, una reacción que no pasó desapercibida

En ese contexto, Washington Ortega, uno de los referentes del equipo, decidió enviar un mensaje directo a la hinchada manuda, buscando bajar tensiones y poner el foco en la unión del grupo tras un resultado positivo.

¿Qué dijo Washington Ortega sobre las críticas hacia Creichel Pérez?

Washington Ortega salió en defensa de su compañero Creichel Pérez tras los silbidos que recibió desde la grada, dejando claro que la situación golpeó al grupo. El guardameta subrayó que Pérez es “uno más” dentro del equipo y que cuenta con todo el respaldo del equipo.

“Nos duele bastante porque es uno más de nosotros, pero bueno, él sabe que tiene el apoyo de todos los compañeros y cuerpo técnico. Hay que estar cuando un compañero no tiene un momento bueno o tiene alguna diferencia con la afición”, afirmó Ortega en zona mixta.

La afición de Alajuelense no perdonó a Creichel Pérez

Creichel Pérez estuvo en cancha durante 78 minutos en el triunfo de Alajuelense, lapso en el que recibió tarjeta amarilla y tuvo una actuación que no terminó de convencer a la afición. Un rendimiento que viene bajo desde hace rato.

Al momento de ser sustituido, el mediocampista fue despedido con silbidos desde las gradas, una reacción que respondió tanto a su bajo rendimiento en el encuentro como al recuerdo de episodios extradeportivos previos que han generado malestar