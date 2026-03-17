Liberia se pronunció y expuso a la Fedefútbol al confirmar la peor noticia sobre Mauricio Villalobos

Municipal Liberia rompió el silencio y confirmó una de las noticias más duras del fin de semana en el fútbol costarricense. Es en relación a la dura entra que recibió Mauricio Villalobos por parte de Rubio, futbolista de Herediano que no fue expulsado.

¿Qué le sucedió a Mauricio Villalobos?

Mauricio Villalobos sufrió múltiples fracturas en el rostro tras una jugada violenta en el partido ante Herediano, un episodio que no solo golpea al equipo pampero en lo deportivo, sino que vuelve a poner en el centro de la polémica al arbitraje y, por extensión, a la Fedefútbol, con la cual explotó Saturnino Cardozo.

El club guanacasteco emitió un comunicado oficial este martes en el que detalló el estado del futbolista. “Tras exámenes realizados, se confirmó que el jugador Mauricio Villalobos presenta varias fracturas en la mandíbula y el pómulo, por lo que debe someterse a una intervención quirúrgica”, informó la institución, que además expresó su respaldo total al mediocampista en este momento complicado.

La gravedad de la lesión no solo implica una recuperación prolongada, sino que también deja a Liberia sin una de sus piezas importantes en la recta del campeonato. En el entorno del equipo hay preocupación por el tiempo que estará fuera de las canchas, aunque por ahora la prioridad absoluta es que el jugador supere la cirugía y comience su proceso de rehabilitación.

Liberia dio el parte médico de Mauricio Villalobos. (Foto: Facebook)

La acción que derivó en esta situación sigue generando indignación. Villalobos sufrió el impacto tras una jugada en la que el defensor de Herediano, Everardo Rubio, le propinó una patada y un rodillazo en el rostro, en una secuencia que rápidamente se viralizó por la dureza del contacto. A pesar de la violencia de la acción, el futbolista florense no fue expulsado.

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Esa decisión arbitral encendió las críticas inmediatas por parte de la dirigencia y el cuerpo técnico de Liberia, quienes cuestionaron duramente el criterio del árbitro Bryan Cruz durante el partido. Para muchos en el entorno pampero, la jugada ameritaba una sanción disciplinaria mucho más severa, considerando las consecuencias que terminó teniendo.

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El caso vuelve a dejar expuesto un tema recurrente en el fútbol costarricense: el manejo arbitral en jugadas de alta peligrosidad. Con Villalobos camino al quirófano y Liberia golpeado por la situación, la discusión trasciende el resultado del partido y reabre el debate sobre la consistencia de las decisiones arbitrales bajo la órbita de la Fedefútbol.

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