“Es un jugador menos”: la frase de Hernán Medford sobre Tomás Rodríguez que incomoda a Saprissa en plena negociación

Salvo que ocurra un enorme imprevisto, en las próximas horas Hernán Medford firmará contrato como nuevo entrenador del Deportivo Saprissa, convirtiéndose en el reemplazante de Vladimir Quesada para intentar enderezar el rumbo del equipo en la búsqueda de la estrella 41. Las conversaciones están avanzadas y en Tibás ya se preparan para anunciar el inicio de un nuevo ciclo.

Sin embargo, la llegada del “Pelícano” podría traer consigo una situación incómoda dentro del camerino morado. En diciembre, cuando Erick Lonnis aceleraba por fichar a Tomás Rodríguez, delantero panameño que hoy integra el plantel, Medford fue muy crítico respecto a su posible incorporación.

Tweet placeholder

ver también Lo trae Hernán Medford: el próximo DT de Saprissa ya eligió a su primera incorporación para ir en busca de la 41

Palabras pesadas y un encuentro inevitable

Entender el contexto de aquellas palabras es clave. Rodríguez tenía en ese momento la opción de llegar a Olimpia de Paraguay, pero la directiva de Sporting San Miguelito exigía al club guaraní una cifra considerada excesiva, lo que terminó por frustrar la negociación.

Mientras tanto, el deseo del propio futbolista no estaba en discusión: prefería jugar en Olimpia y no en Saprissa, una postura entendible por el peso del gigante del fútbol sudamericano.

Tomás Rodríguez prefería firmar con el Olimpia paraguayo (Instagram).

Publicidad

Publicidad

En ese escenario, Medford fue lapidario al analizar el caso en el programa Seguimos, cuando aún se encontraba sin equipo tras su salida del Club Sport Herediano. “Si tiene dudas, es mejor descartarlo. Viene sin ganas, no quiso salir. Es un jugador menos”, disparó sin filtro. Y remató: “En el fútbol no hay nadie indispensable. No viene él y hay que buscar otro jugador”.

ver también El hijo de Paté Centeno vuelve a disparar sin filtro contra Hernán Medford mientras negocia con Saprissa: “Más de lo mismo”

Finalmente, Tomás Rodríguez sí llegó a Tibás y hoy promete consolidarse como el goleador del conjunto morado. Todo indica que Medford también hará lo propio en breve, lo que abre el interrogante: ¿cómo será el primer cara a cara entre el nuevo DT y el delantero panameño al que supo cuestionar públicamente?